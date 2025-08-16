Violento robo y persecución: detuvieron a tres chicos de 11, 14 y 16 años

Uno de los menores ya contaba con un historial de delitos graves, incluida una causa por homicidio.

Hoy 22:38

Cinco sospechosos acusados de un robo en una vivienda vacía de San Isidro fueron detenidos en las últimas horas tras una persecución policial de película.

El dato descubierto durante el operativo, y que encendió las alertas, es que cuatro de los involucrados eran menores de edad: uno tiene 11, otro 14 y dos de ellos 16 años. Uno de los más grandes contaba con varios antecedentes de delitos en la zona, acumulados en los últimos ocho meses. Entre ellos, varios robos hasta un homicidio.

La secuencia que terminó con su captura comenzó con la identificación de un Chevrolet Agile color bordo que los menores utilizaron para huir tras cometer el ilícito junto a un joven de 25 años. El vehículo fue registrado por una de las cámaras lectoras de patentes instaladas en el distrito y detectado en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz.

En las imágenes del video que encabeza esta nota, se puede ver cómo los acusados maniobraban entre los vehículos para poder escapar. La fuga culminó cuando se quedaron sin espacio para avanzar y chocaron contra un auto de frente al intentar esquivar un patrullero.

Esa alerta disparó una persecución que culminó con el secuestro del automóvil y la detención de cuatro ocupantes: un chico de 14 años, otro de 11, una chica de 16 y un mayor de edad de 25, de acuerdo con información oficial.

En el interior del rodado se hallaron joyas, teléfonos celulares, parlantes, joysticks y otros dispositivos electrónicos, los cuales presuntamente habían sido robados de la casa que asaltaron.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

Mientras tanto, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) aportaron un registro clave: un quinto sospechoso que corría hacia un colectivo de línea, que hasta entonces no se sabía que estaba involucrado en el robo de la casa.

Los agentes enviaron un móvil y lograron interceptarlo minutos después. Se trataba de otro menor de 16 años, quien no solo estaba vinculado con el hecho, sino que también tenía un pedido de captura vigente por escaparse de un instituto de menores y por evasión de dinero.

De acuerdo con los registros policiales, había sido detenido en otras oportunidades por la policía municipal tras cometer reiterados robos en el distrito. Recientemente, lo habían derivado a un instituto de menores, del cual se fugó.

El Chevrolet utilizado en el robo también presentó irregularidades. En un principio circulaba con una patente, pero se constató que en realidad correspondía a otro dominio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

La edad de la totalidad de los involucrados es lo que llama la atención. De los cinco aprehendidos, cuatro eran menores: un niño de 11 años, un adolescente de 14 y dos jóvenes de 16. El mayor, de 25, habría participado como parte del grupo que ingresó a la vivienda bajo la modalidad conocida como “escruche”.