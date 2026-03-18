Video | Grave situación en Atamisqui por la crecida: familias evacuadas y campaña solidaria en marcha

La situación es desesperante. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares. Autoridades asisten a los damnificados.

Hoy 22:13

La crecida del Río Dulce genera una situación crítica en el departamento Atamisqui, donde varias localidades se encuentran afectadas y numerosas familias debieron abandonar sus hogares. Entre las zonas más comprometidas se encuentran parajes como Totora, Juanillo, Los Toloza y Soconcho, además de otros sectores rurales que permanecen aislados por el avance del agua.

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solidaridad crecida

El panorama es preocupante: viviendas anegadas, pérdidas materiales y personas que dejaron atrás sus pertenencias ante la urgencia.

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Frente a este escenario, distintas instituciones y organizaciones impulsaron campañas solidarias para asistir a los damnificados. Desde el Colegio San Gabriel y la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Santiago del Estero lanzaron la “Misión Atamisqui”, con el objetivo de recolectar agua, alimentos no perecederos y plásticos o nylon para improvisar refugios.

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En tanto, iglesias de la ciudad convocan a donar productos esenciales como jabón, shampoo, ropa de cama, pañales, velas, harina, leche y repelente, que se reciben en el CIC Villa Atamisqui de lunes a viernes de 8 a 20.

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A su vez, otra campaña solicita ayuda urgente para las personas inundadas, con punto de recepción en el Club Coronel Suárez, donde se reciben alimentos, artículos de limpieza y ropa. La solidaridad vuelve a ser clave en momentos donde el impacto de la crecida golpea con fuerza a las comunidades del interior, que hoy necesitan asistencia inmediata para sobrellevar una de las situaciones más difíciles de los últimos tiempos.

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