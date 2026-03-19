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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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“Alguien me sacó a mi hija”: el desesperado pedido de la mamá de la nena que desapareció en Córdoba

Esmeralda Pereyra López, de 2 años, desapareció en Cosquín. Familiares y vecinos participan de un operativo urgente para dar con su paradero.

Hoy 01:09

Tras la desaparición en Córdoba de Esmeralda Pereyra López, una nena de dos años, su mamá, Tania López, expresó en una entrevista con el canal TN la angustia que atraviesa. “Alguien me sacó a mi hija”, afirmó.

La nena fue vista por última vez este miércoles a la tarde en su casa, en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín. Las autoridades activaron la Alerta Sofía, un sistema de emergencia para localizar a menores en extremo peligro.

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