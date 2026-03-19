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Encontraron sana y salva a Esmeralda Pereyra López y ya está con su familia

Lo confirmó el abuelo de la nena que había desaparecido en Cosquín, Córdoba.

Hoy 12:42

La pequeña Esmeralda Pereyra López, de 2 años, fue encontrada con vida luego de varias horas de intensa búsqueda en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

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La noticia fue confirmada por su abuelo, quien brindó tranquilidad sobre el estado de la menor: “La encontraron con vida. No me pregunten mucho porque no tengo más información. Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá”, expresó.

La niña había desaparecido de la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio San José Obrero, lo que generó una rápida reacción de las autoridades y la comunidad.

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo de rastrillaje que incluyó la participación de efectivos policiales, bomberos, drones y perros especializados. Además, se activó la Alerta Sofía para intensificar la búsqueda en todo el país.

Durante el operativo, algunos vecinos manifestaron sospechas sobre la presencia de un circo en la zona, aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule ese dato con el hecho.

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