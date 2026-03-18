Indignación en el barrio Vinalar: robaron y profanaron una capilla

Delincuentes ingresaron a la capilla Inmaculado Corazón de María.

Hoy 23:29

Un hecho de extrema gravedad generó conmoción en el barrio El Vinalar, donde delincuentes ingresaron a la capilla Inmaculado Corazón de María y provocaron importantes destrozos, además de llevarse distintos elementos del lugar.

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robo vinalar

Según se pudo conocer, los autores del hecho no solo robaron pertenencias, sino que también profanaron el Santísimo y rompieron el sagrario, lo que despertó una profunda indignación entre los vecinos y la comunidad religiosa.

Los fieles y laicos indicaron que encontraron bjetos litúrgicos tirados en el suelo, entre ellos piezas metálicas, recipientes y elementos utilizados en las celebraciones, en medio de un evidente escenario de vandalismo.

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Además, se denunció el robo de ventiladores y otros objetos de valor. Desde la comunidad solicitaron colaboración a quienes puedan aportar información para dar con los responsables.