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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 MAR 2026 | 0º
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Policiales

Abigeato en Guasayán: secuestran un vehículo y herramientas de faena tras un operativo policial

La policía montó un amplio operativo para dar con los responsables del hecho.

Hoy 00:39
abigeato

Un importante procedimiento policial permitió avanzar en la investigación de un caso de abigeato ocurrido en el paraje Las Higuerillas, donde efectivos de la Subcomisaría Lavalle fueron alertados sobre la presencia de un animal vacuno faenado a la vera del camino.

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En el lugar, un testigo indicó haber observado a varios individuos que se movilizaban en un automóvil Fiat Uno blanco, dominio IFW406, quienes se dieron a la fuga en dirección sur.

A partir de esta información, se desplegó un operativo de rastrillaje que permitió localizar un vehículo de similares características en el paraje Santa Clara. El rodado ingresó a un campo y, con autorización judicial, los uniformados procedieron a allanar el inmueble, donde se logró el secuestro del automóvil junto a diversos elementos vinculados a la faena clandestina: cuchillos, una sierra manual, un lazo, una balanza, un cartucho calibre 22 y dinero en efectivo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de distintas dependencias, entre ellas la Subcomisaría Lavalle, Villa La Punta y Santa Catalina, con apoyo de la sección Robos y Hurtos del Departamento Guasayán. En tanto, horas más tarde, el propietario del vehículo se presentó en la Departamental N° 7 de Frías, donde quedó aprehendido y a disposición de la Justicia interviniente.

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