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Día soleado y caluroso en La Banda: un domingo perfecto para los bandeños

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables y un ascenso gradual en los próximos días. El clima se presenta ideal para actividades al aire libre.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta soleado con una temperatura actual de 9.1 °C, aunque la sensación térmica es de 8.1 °C. La humedad se encuentra alta, alcanzando el 93%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más fresco en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen los 21.9 °C como máxima, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de un domingo agradable y luminoso. Este clima soleado es ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento sopla a una velocidad de 7.6 km/h desde el noreste, contribuyendo a que la sensación de confort se mantenga durante las horas más cálidas del día. La combinación de sol y aire fresco hará que muchos opten por salir y disfrutar del día en familia o con amigos.

Para mañana, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 12.3 °C y los 24.7 °C. Este ligero cambio en la cobertura nubosa no debería afectar significativamente las actividades diarias de los bandeños.

El martes se mantendrá esta tendencia, con un clima parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 17.9 °C y máximas que podrían llegar hasta los 28.9 °C. Es un buen momento para disfrutar del aire libre antes de que el calor se intensifique más.

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