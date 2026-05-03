Día soleado y caluroso en La Banda: un domingo perfecto para los bandeños

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables y un ascenso gradual en los próximos días. El clima se presenta ideal para actividades al aire libre.
Hoy en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta soleado con una temperatura actual de 9.1 °C, aunque la sensación térmica es de 8.1 °C. La humedad se encuentra alta, alcanzando el 93%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más fresco en las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen los 21.9 °C como máxima, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de un domingo agradable y luminoso. Este clima soleado es ideal para paseos y actividades al aire libre.
El viento sopla a una velocidad de 7.6 km/h desde el noreste, contribuyendo a que la sensación de confort se mantenga durante las horas más cálidas del día. La combinación de sol y aire fresco hará que muchos opten por salir y disfrutar del día en familia o con amigos.
Para mañana, el pronóstico indica un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 12.3 °C y los 24.7 °C. Este ligero cambio en la cobertura nubosa no debería afectar significativamente las actividades diarias de los bandeños.
El martes se mantendrá esta tendencia, con un clima parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 17.9 °C y máximas que podrían llegar hasta los 28.9 °C. Es un buen momento para disfrutar del aire libre antes de que el calor se intensifique más.