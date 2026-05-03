Clima soleado en Añatuya: un domingo perfecto para el aire libre - 3 de mayo de 2026

Los habitantes de Añatuya disfrutan de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico anticipa un clima similar para los próximos días.
El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado y fresco para este domingo. Con una temperatura actual de 8.4 °C, los añatuyenses pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.
La sensación térmica, aunque un poco más baja a 6.5 °C, no impide que el sol brille intensamente. La humedad del 75% también contribuye a un ambiente agradable, haciendo que el día sea perfecto para pasear o realizar deportes.
Los vientos soplan desde el este a 11.2 km/h, lo que ayuda a mantener el aire fresco durante la mañana. Sin duda, una jornada que invita a disfrutar de la naturaleza y salir a caminar por los parques locales.
En cuanto al pronóstico, se espera que la temperatura máxima alcance los 20.1 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de una tarde templada y soleada, ideal para reuniones familiares o salir con amigos.
Para los próximos días, el clima se mantendrá variado. Mañana, lunes 4 de mayo, se anticipa un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre 12.1 °C y 25.2 °C. Luego, el martes 5 de mayo, el sol regresará con fuerza, llevando las temperaturas a un rango de 20.9 °C a 30.6 °C.