Clima soleado en Añatuya: un domingo perfecto para el aire libre - 3 de mayo de 2026

Los habitantes de Añatuya disfrutan de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico anticipa un clima similar para los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta soleado y fresco para este domingo. Con una temperatura actual de 8.4 °C, los añatuyenses pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

La sensación térmica, aunque un poco más baja a 6.5 °C, no impide que el sol brille intensamente. La humedad del 75% también contribuye a un ambiente agradable, haciendo que el día sea perfecto para pasear o realizar deportes.

Los vientos soplan desde el este a 11.2 km/h, lo que ayuda a mantener el aire fresco durante la mañana. Sin duda, una jornada que invita a disfrutar de la naturaleza y salir a caminar por los parques locales.

En cuanto al pronóstico, se espera que la temperatura máxima alcance los 20.1 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de una tarde templada y soleada, ideal para reuniones familiares o salir con amigos.

Para los próximos días, el clima se mantendrá variado. Mañana, lunes 4 de mayo, se anticipa un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre 12.1 °C y 25.2 °C. Luego, el martes 5 de mayo, el sol regresará con fuerza, llevando las temperaturas a un rango de 20.9 °C a 30.6 °C.