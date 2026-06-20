En vivo: Alemania y Costa de Marfil van por un triunfo que los acerque a 16avos del Mundial 2026

El seleccionado alemán llega tras una goleada histórica sobre Curazao, mientras que los africanos vienen de vencer agónicamente a Ecuador. El encuentro se disputará desde las 17.00 en el Estadio Toronto y puede definir el futuro del Grupo E.

Hoy 15:55

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el Estadio Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que puede dejar a uno de los dos equipos con el boleto asegurado a los 16avos de final. Ambos llegan con triunfos en el debut y buscarán mantenerse en lo más alto de la zona.

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