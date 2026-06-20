Fotos: en la previa del Día del Padre, los santiagueños coparon el centro de Santiago del Estero

Pese al feriado por el Día de la Bandera, las peatonales y comercios del microcentro registraron una intensa actividad, con cientos de vecinos en busca del regalo ideal para agasajar a papá.

Hoy 14:21

El centro de Santiago del Estero vivió una jornada de intenso movimiento este sábado feriado.

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Aprovechando el día libre y la cercanía de una nueva celebración del Día del Padre, cientos de santiagueños se volcaron a las calles del microcentro para realizar compras y recorrer los principales comercios de la ciudad.

Las peatonales se mostraron repletas de personas durante gran parte del día, generando una postal poco habitual para una jornada feriada.

Casas de ropa, perfumerías, negocios de accesorios, locales de electrodomésticos y bares recibieron una importante cantidad de clientes que buscaban aprovechar promociones y adelantar las compras para el fin de semana.

El agradable clima, con presencia de sol y algunas ráfagas de viento, acompañó a quienes eligieron salir a pasear y concretar las compras de último momento.

Las imágenes reflejan el constante ir y venir de vecinos en el corazón de la Madre de Ciudades, donde el movimiento comercial fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.