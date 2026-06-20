Nediani encabezó los actos de homenaje a la bandera, a los valores patrios y la identidad nacional

El acto central se desarrolló en el estadio Ciudad de La Banda, donde alumnos de jardines municipales realizaron la tradicional Promesa de Cariño a la enseña nacional.

Hoy 15:29

El intendente Ing. Roger E. Nediani presidió las actividades conmemorativas planificadas por el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano y el "Día de la Bandera" con el tradicional acto protocolar dónde los alumnos de los jardines de infantes municipales realizaron la "Promesa de Cariño" a la máxima enseña nacional argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del estadio “Ciudad de La Banda” del Club Atlético Sarmiento el viernes por la tarde y culminaron con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional y colocación de ofrendas florales al busto del Gral. Manuel Belgrano ubicado en la plaza central de la ciudad de La Banda.

Las ceremonias contaron con la participación del viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; demás autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante, instituciones educativas de carácter formal y no formal pertenecientes a la comuna, representantes de instituciones intermedias, invitados especiales y numerosos vecinos que se sumaron a este emotivo homenaje al creador de la enseña patria.

Bajo el lema “Celebremos juntos los valores, la historia y la identidad de nuestra Patria”, el acto tuvo como objetivo fortalecer los valores de unidad, compromiso e identidad nacional, promoviendo el reconocimiento y la vigencia del legado histórico dejado por el General Manuel Belgrano.

Durante el acto, los alumnos de las salas de 5 años de los jardines de infantes municipales realizaron la promesa de cariño, amor y lealtad a la bandera nacional en un momento que fue vivido con mucha emoción por todos los presentes.

Las palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo de la directora del jardín de infantes municipal N° 18 “Rincón de luz”, profesora Mariana Heredia, y el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que también tomó la promesa de cariño a los alumnos y entregó certificados a representantes de las instituciones educativas de nivel inicial junto a autoridades municipales.

Seguidamente, los niños cantaron una canción llamada “Banderita de mi nación, con música y letra del profesor Adrián Romero, y realizaron una coreografía en el campo de juego donde prevalecieron los colores celeste y blanco en los elementos que utilizaron los pequeños como en las camisetas de la selección argentina de fútbol que vistieron.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda renovó su compromiso con la promoción de actividades patrióticas que contribuyen a preservar la memoria histórica y fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre el acto: “Como todos los años, acabamos de vivir un momento muy emotivo con la promesa de cariño a la bandera de los niños de 5 años de los jardines de infantes municipales.

Para mí es un honor, un orgullo y una alegría ver cómo van creciendo año a año nuestros niños, cómo en nuestro sistema educativo los directivos y docentes trabajan incansablemente para brindar una educación de calidad.

Hoy también hemos conmemorado un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera Nacional.

Esta bandera que de alguna manera ha nacido para identificarnos, a diferenciarnos con las tropas reales y que brilla hoy en lo alto en cada una de las acciones que llevamos adelante. Así que quiero agradecer a los docentes, a todas las autoridades y a las familias que confían en nuestro sistema educativo”.

Agregó: “Una de las frases que más me llega de Belgrano, y tiene que ver también con el contexto nacional, es que Belgrano decía que 'La riqueza de un país está en la distribución de las riquezas en forma equitativa', eso es lo que hoy lamentablemente no se ve en la Argentina. Cuando hablamos de esto, realmente hablamos de la falta de federalismo, y siempre recuerdo que en cada uno de los actos patrios, hace poco nomás, la conmemoración de la muerte del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes que

era salteño, Belgrano hoy y San Martín correntino.

Todos nuestros próceres han nacido en diferentes ciudades de nuestro país y pensaban en un país federal. Y pensar que hoy tenemos un presidente que realmente no comparte para nada ese federalismo. Realmente eso a mí personalmente me preocupa, y creo que a todos los argentinos de bien le debería preocupar.

Así que me parece que esa frase de Belgrano es muy atinada. Bueno, nosotros vamos a seguir en ese sentido, ya como bandeños, trayendo el federalismo también. Porque el gobierno de la provincia reclama federalismo a nivel nacional, pero no actúa de forma federal con cada una de las ciudades, pueblos y localidades de la provincia.

Por eso nosotros, cuando reclamamos federalismo, reclamamos la actualización de la tan ansiada reparación histórica, que es nada más y nada menos la actualización del índice de coparticipación que es un derecho que tiene toda comunidad de la ciudad de La Banda".

Finalmente, en la mañana del sábado, el izamiento de la Bandera Nacional se realizó en la plaza Belgrano donde estuvieron presentes las autoridades municipales y los representantes del Instituto Belgraniano, de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana, el Centro Güemesiano «Infernales», la Asociación Cultural Browniana, Rotary Club Banda, Club de Leones Jorge Washington Ábalos, Asociación Malvinizadores Santiagueños, Biblioteca Popular Domingo Bravo y público en general.

El acto tuvo además, la colocación de las ofrendas florales al busto del Gral. Belgrano y las palabras alusivas a la fecha a cargo del presidente del Instituto Belgraniano de la ciudad de La Banda, Antonio Castiglione, quien destacó los máximos valores de la enseña nacional cómo un símbolo de unidad, independencia, soberanía y libertad que representa la identidad y el orgullo de los argentinos.