Rodrigo Tapari envió un mensaje de apoyo a su músico tras una dolorosa pérdida

El hecho ocurrido en la Panamericana motivó la suspensión de la agenda del cantante.

Hoy 15:50

El cantante de cumbia tropical Rodrigo Tapari publicó un mensaje en sus redes sociales luego de que una nena de dos años muriera en un trágico accidente ocurrido este sábado en la autopista Panamericana. La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas que integra su banda.

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El artista compartió una historia a través de su cuenta de Instagram en la que expresó su acompañamiento a la familia e informó la suspensión de los shows que tenía programados para hoy.

“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, escribió Tapari en la publicación.

El mensaje fue compartido pocas horas después del accidente ocurrido a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Según informaron fuentes policiales, el Volkswagen Gol en el que viajaban Toloza, su hija de dos años, Ainoa, y la madre de la menor, Camila Martínez, sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido sobre uno de los carriles rápidos de la autopista.

Minutos después, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó contra el vehículo detenido. Como consecuencia del choque, la nena de dos años murió en el lugar.

La madre de Ainoa fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis y una lesión vascular, mientras que el músico y el conductor de la camioneta fueron derivados al Hospital de Pacheco.

La causa quedó en manos de la fiscal Karina Bianchi, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.