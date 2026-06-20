Detienen a Ricky Puenzo por el asesinato de Alejandra Benites en Tucumán

Ricardo Horacio Puenzo, prófugo desde 2022, fue detenido en Mar del Tuyú por el asesinato de Alejandra Benites y el intento de homicidio de Diego Mercado.

Hoy 17:22

Ricardo Horacio Puenzo, conocido como Ricky, ha sido arrestado tras ser acusado del homicidio de Alejandra Estefanía Benites y del intento de homicidio de Diego Ramón Mercado. Su detención se llevó a cabo en Mar del Tuyú el viernes 12 de junio, después de haber permanecido prófugo de la Justicia desde 2022.

La captura de Puenzo fue posible gracias a la labor del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, que utilizó avanzadas tecnologías de investigación para determinar su paradero. Este esfuerzo coordinado fue clave para que Puenzo regresara a Tucumán y se presentara ante la Justicia.

El arresto se realizó durante un vuelo regular que llegó al aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo a las 08:12 horas, escoltado por personal de Gendarmería Nacional, quienes colaboraron con los investigadores del ECIF en esta operación.

Se anticipa que, en las próximas horas, tendrá lugar una audiencia a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios II, bajo la dirección de Carlos Sale, para solicitar la prisión preventiva de Puenzo, considerando los riesgos de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Puenzo había estado evadiendo la justicia tras el anuncio de un nuevo juicio en su contra. Es relevante mencionar que, el 9 de junio de 2021, un tribunal lo absolvió, a pesar de la solicitud de prisión perpetua del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Las acusaciones en su contra incluyen homicidio agravado por odio a la identidad de género, en el caso de Benites, y el uso de un arma de fuego, tanto en el homicidio de Alejandra como en el intento de homicidio de Diego.

La detención de Puenzo, uno de los prófugos más buscados de Tucumán, se produjo tras una compleja investigación que involucró la colaboración de la Sub-DDI de la Costa y la utilización de tecnología avanzada, finalizando así más de cuatro años de evasión.