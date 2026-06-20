La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy sábado 20 de junio

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La Copa del Mundo continúa con duelos clave en la fase de grupos. Alemania buscará asegurar la clasificación, mientras que Ecuador necesita ganar para seguir con chances de avanzar.
El Mundial 2026 sigue este sábado 20 de junio con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos, una jornada que puede empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la Copa del Mundo.
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Después de las clasificaciones anticipadas de México y Estados Unidos a los 16avos de final, otros equipos saldrán a la cancha con el objetivo de asegurar su lugar en la próxima ronda o mantenerse con vida en el torneo.
La actividad comenzará a las 14, hora argentina, con el cruce entre Países Bajos y Suecia, por el Grupo F. El seleccionado neerlandés viene de igualar 2-2 ante Japón en su debut, mientras que los suecos llegan como líderes de la zona luego de golear 5-1 a Túnez.
Más tarde, desde las 17, el Grupo E tendrá dos partidos importantes. Alemania se enfrentará a Costa de Marfil con la posibilidad de encaminar su clasificación, mientras que Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, jugará ante Curazao con la obligación de sumar.
El seleccionado alemán tuvo un debut arrollador al vencer 7-1 a Curazao, que disputa su primera Copa del Mundo. Costa de Marfil, por su parte, dio un golpe importante al derrotar 1-0 a Ecuador, resultado que dejó al equipo sudamericano en una situación delicada.
Para Ecuador, el duelo ante Curazao será clave: necesita un triunfo para no complicar sus chances de avanzar a la siguiente instancia y llegar con vida a la última fecha de la fase de grupos.
14.00 – Países Bajos vs. Suecia
TV: DSports
17.00 – Alemania vs. Costa de Marfil
TV: DSports y TyC Sports
17.00 – Ecuador vs. Curazao
TV: Canal 7 de Santiago del Estero, DSports, Telefe y TyC Sports
01.00 – Túnez vs. Japón
Madrugada del domingo 21 de junio
TV: DSports
Con varios seleccionados bajo presión y otros con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia los 16avos de final, la segunda fecha del Mundial promete una jornada cargada de tensión y partidos determinantes.