Las Termas: detienen a un hombre tras ser denunciado por agredir físicamente a su pareja

Según la denuncia, el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho. Fue localizado por efectivos policiales a pocas cuadras del domicilio.

Hoy 10:57

Un hombre conocido en el ambiente delictivo con el alias de "El Indio" Medina fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en Las Termas de Río Hondo, acusado de haber agredido físicamente a su pareja en una vivienda del barrio La Palúdica. Tras el hecho, intentó escapar, pero fue localizado e interceptado por la Policía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó alrededor de la 1.10, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) acudieron a un domicilio ubicado sobre avenida Belgrano al 1600, luego de un llamado que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien manifestó que había sido agredida mediante golpes de puño por su pareja. Según relató, el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y, tras el episodio, abandonó la vivienda.

Con los datos aportados por la denunciante, los efectivos iniciaron un recorrido por la zona y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de avenida Belgrano y calle Chile. De acuerdo con el informe policial, al advertir la presencia de los agentes, "El Indio" Medina intentó darse a la fuga a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

Posteriormente fue identificado como Cándido Lucas Medina, de 45 años y domiciliado en el barrio Toro Yacu.

La víctima expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente, por lo que tomó intervención personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia Nº 6.

Informado de lo sucedido, el fiscal de turno, Emanuel Sabater, dispuso que el acusado quedara aprehendido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Por su parte, la mujer fue trasladada al Centro Integral de Salud (CIS) Termas para ser examinada por personal médico y continuar con las diligencias de rigor.