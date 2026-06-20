Daniel Vila reveló su respuesta a Boca por Sebastián Villa: “No volvió a llamar”

El presidente de Independiente Rivadavia contó los detalles de la charla que mantuvo con Juan Román Riquelme por el delantero colombiano.

Hoy 11:34

La novela por Sebastián Villa y el interés de Boca sumó un nuevo capítulo. En medio de un mercado de pases cargado de tensión, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reveló detalles de la conversación que mantuvo con Juan Román Riquelme por el delantero colombiano.

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El dirigente de la Lepra mendocina contó que el contacto desde Brandsen 805 finalmente llegó, después de varios días de malestar en Mendoza, donde consideraban que desde Boca habían avanzado con el entorno del jugador sin dialogar primero con el club dueño de su pase.

En diálogo con Clarín, Vila fue contundente y aseguró que Independiente Rivadavia no se moverá de la cláusula de rescisión fijada para el atacante.

“Si Boca o quien sea paga la cláusula de rescisión, Villa se va de Independiente porque le di mi palabra: para eso pusimos la cláusula”, afirmó.

La oferta de Boca y la contraoferta de Vila

Según explicó el presidente de Independiente Rivadavia, la cláusula de salida de Sebastián Villa asciende a siete millones de dólares netos. Ese es el monto que el club mendocino pretende cobrar para dejar salir a su principal figura.

Vila detalló que Riquelme realizó una propuesta por debajo de esa cifra, con un esquema de pago en cuotas.

“Riquelme me ofreció cinco millones este año y uno el próximo. Yo le dije que no tenía ningún problema en financiarlo, pero sobre los siete millones más intereses: a lo que ofreció, le sumé el millón restante para completar los siete, más 500 mil de intereses a pagar en 2028, pero no volvió a llamar”, reveló.

De esta manera, el dirigente dejó en claro que la negociación quedó frenada tras esa respuesta y que, hasta el momento, Boca no volvió a comunicarse para avanzar por el colombiano.

El monto de la cláusula y el supuesto malentendido

Vila también explicó que, según su versión, hubo una confusión en torno al verdadero valor de la cláusula de rescisión del jugador.

“Acá el error, por decirle de alguna manera, fue que el representante, Rodrigo Riep, le dijo a Riquelme que la cláusula de salida es de seis millones de dólares. Pero no, son siete y netos. Por menos de eso, es imposible para cualquiera que desee contratarlo”, sostuvo.

Con esa frase, el presidente de la Lepra marcó la postura del club: Villa no saldrá por una cifra inferior a la cláusula establecida.

Vila desmintió que Villa quiera irse

Otro punto que el dirigente buscó aclarar fue la situación personal del futbolista. En medio de los rumores sobre un posible deseo del colombiano de regresar a Boca, Vila aseguró que no es cierto que Villa haya manifestado intenciones de dejar el club.

Por ahora, Independiente Rivadavia mantiene firme su posición y conserva al delantero en su plantel, mientras que en Boca analizan si realizarán un nuevo intento para repatriarlo.

La negociación, que tuvo un primer contacto formal entre las partes, quedó en pausa. Desde Mendoza y La Ribera coinciden en que el diálogo se enfrió, aunque el interés del Xeneize mantiene abierta una historia que todavía puede tener nuevos capítulos.