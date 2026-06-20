En vivo: Países Bajos y Suecia protagonizan un duelo clave por la segunda fecha del Mundial 2026

La Naranja Mecánica buscará su primera victoria en el Grupo F luego del empate ante Japón, mientras que el conjunto sueco intentará confirmar su gran arranque tras la goleada sobre Túnez.

Hoy 14:25

Países Bajos y Suecia se enfrentarán este sábado desde las 14.00 en el Houston Stadium, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar un triunfo que los acerque a la clasificación para la siguiente ronda.

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