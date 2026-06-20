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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Alemania y Costa de Marfil van por un triunfo que los acerque a 16avos del Mundial 2026

El seleccionado alemán llega tras una goleada histórica sobre Curazao, mientras que los africanos vienen de vencer agónicamente a Ecuador. El encuentro se disputará desde las 17.00 en el Estadio Toronto y puede definir el futuro del Grupo E.

Hoy 07:10

Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado desde las 17.00 en el Estadio Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un partido que puede dejar a uno de los dos equipos con el boleto asegurado a los 16avos de final. Ambos llegan con triunfos en el debut y buscarán mantenerse en lo más alto de la zona.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada al aplastar 7 a 1 a Curazao. Con un juego ofensivo, dinámico y de gran precisión, el seleccionado teutón dejó una imagen de candidato y ahora necesita apenas un empate para sellar matemáticamente su clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, Costa de Marfil viene de conseguir una victoria tan sufrida como valiosa frente a Ecuador. El equipo africano se impuso gracias a un gol agónico de Amad Diallo, que definió un vibrante encuentro de ida y vuelta. Con tres puntos en el bolsillo, los dirigidos por Emerse Faé intentarán dar el golpe ante uno de los favoritos del certamen.

La probable formación de Alemania tendría a Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. En tanto, Costa de Marfil saldría con Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé y Elye Wahi.

El compromiso comenzará a las 17.00, contará con transmisión de TyC Sports, será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez y se disputará en el Estadio Toronto, donde ambos seleccionados buscarán un resultado que los acerque a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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