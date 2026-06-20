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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Detención de un joven por portar un arma en San Pedro

La policía de San Pedro arrestó a un joven tras ser detectado portando un arma de fuego por cámaras de seguridad.

Hoy 02:19

Efectivos policiales de la ciudad de San Pedro detuvieron a un joven por portar un arma de fuego en la vía pública, específicamente un dispositivo conocido como 'tumbera'. El hecho ocurrió tras la intervención de cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Los sistemas de vigilancia detectaron el ilícito en horas de la madrugada, alrededor de las 3.40, cuando se observó a un hombre caminando por la calle Raúl Galán con un arma en su poder. Ante la posibilidad de un hecho de sangre, la policía fue alertada de inmediato.

Los uniformados llegaron rápidamente al lugar de los hechos y, tras interceptar al sospechoso, le realizaron una entrevista. El joven, de 25 años, no pudo justificar su presencia en la zona, lo que suscitó aún más la sospecha de los agentes.

Durante la requisitoria, los policías descubrieron que el individuo portaba un arma de fuego de fabricación casera, identificada comúnmente como 'tumbera'. Este hallazgo llevó a los agentes a proceder con su arresto.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la Seccional 48°, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. La intervención rápida y efectiva de las autoridades demuestra la importancia de la vigilancia urbana en la prevención de delitos.

Las cámaras de seguridad han sido un recurso fundamental en la lucha contra la delincuencia, permitiendo a la policía actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo. Este caso refuerza la necesidad de mantener y mejorar la infraestructura de seguridad en la ciudad.

La comunidad de San Pedro se muestra cada vez más comprometida con la denuncia de actividades sospechosas, lo que contribuye a un entorno más seguro para todos sus habitantes.

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