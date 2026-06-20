Países Bajos y Suecia protagonizan un duelo clave por la segunda fecha del Mundial 2026

La Naranja Mecánica buscará su primera victoria en el Grupo F luego del empate ante Japón, mientras que el conjunto sueco intentará confirmar su gran arranque tras la goleada sobre Túnez. El encuentro se jugará desde las 14.00 en el Houston Stadium.

Hoy 07:00

Países Bajos y Suecia se enfrentarán este sábado desde las 14.00 en el Houston Stadium, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: sumar un triunfo que los acerque a la clasificación para la siguiente ronda.

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El conjunto dirigido por Ronald Koeman viene de igualar 2 a 2 frente a Japón en un encuentro de alto voltaje en el que estuvo dos veces en ventaja, aunque no logró sostener el resultado. Con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen, la Naranja Mecánica apostará nuevamente por sus principales figuras para quedarse con los tres puntos.

Del otro lado, Suecia llega con la confianza por las nubes después de una contundente goleada 5 a 1 sobre Túnez en su debut mundialista. El equipo conducido por Graham Potter mostró una gran versión ofensiva, con destacadas actuaciones de Viktor Gyökeres y Alexander Isak, una dupla que ilusiona a los aficionados suecos de cara a la pelea por un lugar en los octavos de final.

Para este compromiso, Países Bajos formaría con Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. Por su parte, Suecia alinearía a Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson; Jesper Karlström, Yasin Ayari; Benjamin Nygren; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

El encuentro comenzará a las 14.00, contará con televisación de TyC Sports, será arbitrado por el francés François Letexier y tendrá a Mohammed Al-Abakry como responsable del VAR.