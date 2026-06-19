Paraguay resistió con diez jugadores, venció a Turquía y sigue con vida en el Mundial 2026

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En el San Francisco Bay Area Stadium, la Albirroja se impuso por 1 a 0 por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026.
Paraguay protagonizó una verdadera muestra de carácter y sacrificio para derrotar 1 a 0 a Turquía en un partido decisivo y mantenerse con vida en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro encontró la ventaja apenas comenzado el encuentro y luego sostuvo el resultado con una enorme entrega defensiva y una actuación sobresaliente de su arquero.
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El único gol del compromiso llegó cuando apenas se disputaba un minuto de juego. Matías Galarza Fonda aprovechó una pelota en la puerta del área y sacó un potente remate que se transformó en el 1 a 0 para hacer explotar de alegría a la Albirroja. Desde ese momento, el conjunto guaraní apostó por el orden defensivo y buscó proteger la diferencia frente a un rival que monopolizó la posesión.
Antes del descanso, Turquía comenzó a generar peligro y estuvo cerca del empate con un cabezazo de Mert Müldür que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el panorama se complicó aún más para los sudamericanos en tiempo agregado, cuando Miguel Almirón fue expulsado con tarjeta roja directa tras una acción revisada por el VAR, dejando a su equipo con diez futbolistas para afrontar todo el segundo tiempo.
En el complemento, el dominio turco fue absoluto, pero apareció la figura de Orlando Gill, quien respondió con intervenciones decisivas para mantener el arco en cero. También Julio Enciso tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja, aunque su remate pasó muy cerca del poste, mientras que los europeos desperdiciaron varias ocasiones claras en el tramo final.
Los últimos minutos fueron una auténtica prueba de resistencia para Paraguay, que soportó siete minutos de descuento y sobrevivió a una increíble doble chance desperdiciada por Deniz Gül. Finalmente, el pitazo final desató el festejo de la Albirroja, que eliminó a Turquía y selló una clasificación construida con sacrificio, orden y una enorme dosis de coraje.