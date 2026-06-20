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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Ecuador, obligado a ganarle a Curazao para soñar con la clasificación en el Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece necesita una victoria para volver a meterse en la pelea por la clasificación tras la derrota en el debut. Enfrente estará Curazao, que intentará dejar atrás la dura goleada sufrida frente a Alemania.

Hoy 07:05

Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado desde las 21.00 en el Kansas City Stadium, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan obligados a sumar, aunque con realidades diferentes: el conjunto sudamericano busca recuperarse tras un traspié en el debut, mientras que los caribeños intentarán dar el golpe después de una presentación muy complicada.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó sobre la hora frente a Costa de Marfil en un partido que dejó polémica por una acción reclamada por el entrenador argentino antes del gol decisivo convertido por Amad Diallo. Con ese resultado, La Tri necesita un triunfo para no comprometer sus chances de clasificación antes del exigente compromiso que tendrá ante Alemania.

Por su parte, Curazao vivió un estreno para el olvido en su primera participación mundialista al sufrir una contundente derrota 7 a 1 frente a Alemania. El seleccionado conducido por Dick Advocaat intentará mejorar su imagen y sumar sus primeros puntos, aunque parte como el equipo con menos posibilidades dentro de un grupo muy competitivo.

La probable formación de Ecuador sería con Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Enner Valencia y Gonzalo Plata. En tanto, Curazao alinearía a Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hansen.

El encuentro comenzará a las 21.00, contará con transmisión de D Sports, tendrá como árbitro al chino Ma Ning, con Isaac Trevis a cargo del VAR, y se disputará en el Kansas City Stadium, donde ambos equipos buscarán un resultado que mantenga vivas sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026.

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