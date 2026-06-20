El MPF informó avances en la causa por el siniestro vial en avenida Lugones

El Ministerio Público Fiscal informó, a través de su página oficial, el avance de las medidas investigativas en la causa por el siniestro vial ocurrido el pasado 18 de junio en la intersección de calle Antenor Álvarez y la colectora de avenida Lugones, en la ciudad Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se detalló, se realizaron diversas diligencias orientadas al esclarecimiento del hecho, entre ellas el relevamiento y aseguramiento de registros fílmicos del recorrido del vehículo involucrado, desde su salida de la base operativa hasta el lugar donde finalizó su desplazamiento.

Asimismo, se llevaron a cabo extracciones de sangre y orina al conductor del vehículo oficial, bajo supervisión del Fiscal Coordinador de la Circunscripción Capital y en presencia de testigos civiles. Las muestras fueron preservadas y enviadas al laboratorio del Ministerio Público Fiscal para su análisis.

En paralelo, se practicaron las autopsias médico-legales de las víctimas fatales, con resguardo de material biológico para estudios complementarios. También se realizaron exámenes médico-forenses a las personas detenidas en el marco de la investigación.

Para reconstruir las circunstancias previas y posteriores al hecho, se dispuso el secuestro de documentación institucional vinculada al servicio, como libros de novedades y el legajo personal del conductor. Además, fueron incautados los teléfonos celulares de los detenidos para su correspondiente análisis pericial.

Por otra parte, se tomaron declaraciones testimoniales a efectivos policiales que circulaban en otro vehículo oficial, a testigos presenciales del siniestro y a una de las personas que se desplazaba en otro motovehículo presuntamente involucrado.

El vehículo oficial implicado fue secuestrado y quedó bajo cadena de custodia, mientras que personal de Criminalística realizó tareas de relevamiento técnico, registro fotográfico, planimetría y croquis ilustrativos.

Finalmente, el MPF informó que profesionales del foro local solicitaron constituirse como querellantes particulares, presentaciones que serán analizadas conforme a la normativa vigente. La investigación continúa en curso y se prevé la incorporación de nuevas medidas para determinar con precisión lo ocurrido.