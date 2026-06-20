Quimsa va por otra victoria ante Gimnasia para igualar la final y forzar un séptimo juego

La Fusión visitará esta noche al elenco chubutense por el sexto punto de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Lucas Victoriano necesita ganar para dejar la llave 3-3 y estirar la definición.

Hoy 08:27

Quimsa afrontará esta noche otro partido decisivo en las finales de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 21, la Fusión visitará a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por el sexto punto de la serie, con la obligación de conseguir un triunfo para mantenerse con vida.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano llega con el ánimo fortalecido después de la contundente actuación que tuvo en el último encuentro, cuando derrotó al conjunto patagónico por 88 a 60 en el estadio Ciudad y logró descontar en la final.

Ese triunfo no solo le permitió achicar la diferencia en la serie, sino también recuperar confianza y demostrar que todavía tiene argumentos para seguir peleando por el título.

Sin embargo, el elenco santiagueño sabe que no puede fallar ya que. Gimnasia mantiene la ventaja por 3-2 y tendrá una nueva oportunidad para consagrarse campeón de la Liga Nacional en el Socios Fundadores.

Para Quimsa, el objetivo es claro: repetir lo realizado en Santiago del Estero, conseguir una nueva victoria e igualar la serie para obligar a disputar un séptimo y definitivo partido que se disputaría el martes.

En caso de imponerse el conjunto santiagueño, la gran final se resolverá en el estadio Ciudad, donde la Fusión tendrá la chance de definir el campeonato ante su público. Si el triunfo queda en manos del Verde, el título se quedará en Comodoro Rivadavia.