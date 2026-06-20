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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 10º
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Clima en Santiago del Estero: este sábado 20 dejunio del 2026 estará fresco y parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo ligeramente nublado, humedad elevada y temperaturas que oscilarán entre 7° y 19° en Santiago del Estero.

Hoy 01:37

Este sábado 20 de junio de 2026, Santiago del Estero vivirá un día fresco, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima se registrará en las primeras horas de la mañana, con 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados.

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El cielo permanecerá ligeramente nublado a lo largo del día, sin probabilidades de lluvias, aunque la humedad seguirá siendo elevada, en línea con los días anteriores.

Se recomienda a los santiagueños mantener precaución durante la mañana, especialmente en zonas donde la humedad pueda generar neblina, y aprovechar la jornada fresca y estable para actividades al aire libre.

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