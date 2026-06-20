Aumenta la tensión: Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz

La medida fue comunicada en un contexto de creciente confrontación militar y preocupación por la seguridad regional.

Hoy 11:00

El Ejército de Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por “flagrante incumplimiento” de los términos de acuerdo preliminar de paz que se había pactado esta semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue tomada en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano. El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, contempla un alto al fuego “en todos los frentes, incluido Líbano”, una condición en la que había insistido Teherán, aliado del Hezbollah, para poner fin al conflicto.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el Ejército de Irán anunció que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y apuntó que este “primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo”.

La nota también advirtió que, “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El embajador israelí en Washington aseguró que lo iban a respetar si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

Pero a las pocas horas, el ejército israelí anunció nuevos ataques contra Hezbollah, al que acusó de haber lanzado durante la noche “más de 50 proyectiles” contra sus tropas en el sur de Líbano.

La agencia de noticias libanesa NNA reportó bombardeos en una veintena de localidades del sur del país.

La nueva fase de negociaciones que debía empezar el viernes en Suiza quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a más de 40 personas en Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, debía representar a Washington en el inicio de esta fase de diálogo previsto el viernes en Suiza, pero anuló su viaje.

Medios estadounidenses señalaron que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner iban a viajar en su lugar para intentar reencaminar el proceso.

Según el gobierno suizo, diplomáticos de varios países se reunieron este sábado en el lujoso complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna, con el objetivo de mantener el diálogo sobre el memorando de acuerdo.

De su lado, el ministro de Interior de Pakistán, un país clave en la mediación, llegó el sábado a Irán para verse con altos cargos, entre ellos el canciller Abás Araqchi.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo que la visita formaba “parte de los esfuerzos de Pakistán en las negociaciones Irán-EEUU”.

En la víspera, este vocero apuntó que, con el texto del acuerdo ya firmado, “no hay prisa en celebrar” el nuevo encuentro. “Pero planeamos una reunión en los próximos días”, apuntó.