El Mundial 2026 ya tiene sus primeros eliminados: quiénes se quedaron afuera antes del cierre de la fase de grupos

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Mientras se disputa la segunda fecha de la Copa del Mundo ya hay selecciones que quedaron sin chances de clasificación.
El Mundial 2026 ya tiene sus primeros seleccionados eliminados, cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase de grupos. Haití y Turquía quedaron sin chances de avanzar a la próxima instancia después de sus respectivas derrotas en la segunda jornada.
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El primer golpe se produjo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde Brasil venció por 3-0 a Haití y dejó sin posibilidades al equipo caribeño. El seleccionado haitiano, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, acumuló su segunda caída consecutiva y ya no podrá meterse en la siguiente ronda.
Haití había perdido en su estreno ante Escocia y, aunque consiga una victoria en la última fecha, no podrá alcanzar el tercer puesto. La razón está en el nuevo criterio de desempate olímpico, que prioriza el resultado entre los equipos igualados: en ese escenario, los británicos, que ya suman 3 puntos, mantendrían la ventaja por haber ganado el duelo directo.
A la eliminación de Haití se sumó la de Turquía, que tampoco logró sostener sus chances en el torneo. El seleccionado europeo cayó ante Paraguay y quedó fuera de competencia de manera anticipada.
El equipo turco, que disputaba su tercera participación en una Copa del Mundo, no pudo revertir el marcador pese a jugar con un hombre más y terminó firmando una rápida despedida del certamen.
Con estos resultados, Haití y Turquía se convirtieron en los primeros eliminados del Mundial 2026, en una fase de grupos que ya empieza a dejar definiciones fuertes antes de la última fecha.