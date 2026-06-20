El Mundial 2026 ya tiene sus primeros eliminados: quiénes se quedaron afuera antes del cierre de la fase de grupos

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

El Mundial 2026 ya tiene sus primeros eliminados: quiénes se quedaron afuera antes del cierre de la fase de grupos

Mientras se disputa la segunda fecha de la Copa del Mundo ya hay selecciones que quedaron sin chances de clasificación.

Hoy 10:29

El Mundial 2026 ya tiene sus primeros seleccionados eliminados, cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase de grupos. Haití y Turquía quedaron sin chances de avanzar a la próxima instancia después de sus respectivas derrotas en la segunda jornada.

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El primer golpe se produjo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde Brasil venció por 3-0 a Haití y dejó sin posibilidades al equipo caribeño. El seleccionado haitiano, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia, acumuló su segunda caída consecutiva y ya no podrá meterse en la siguiente ronda.

Haití había perdido en su estreno ante Escocia y, aunque consiga una victoria en la última fecha, no podrá alcanzar el tercer puesto. La razón está en el nuevo criterio de desempate olímpico, que prioriza el resultado entre los equipos igualados: en ese escenario, los británicos, que ya suman 3 puntos, mantendrían la ventaja por haber ganado el duelo directo.

A la eliminación de Haití se sumó la de Turquía, que tampoco logró sostener sus chances en el torneo. El seleccionado europeo cayó ante Paraguay y quedó fuera de competencia de manera anticipada.

El equipo turco, que disputaba su tercera participación en una Copa del Mundo, no pudo revertir el marcador pese a jugar con un hombre más y terminó firmando una rápida despedida del certamen.

Con estos resultados, Haití y Turquía se convirtieron en los primeros eliminados del Mundial 2026, en una fase de grupos que ya empieza a dejar definiciones fuertes antes de la última fecha.

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TEMAS Mundial 2026
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