Messi va por más récords: las marcas históricas que puede romper ante Austria

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo D
Turquía 0
Paraguay 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Brasil 3
Haití 0
FINALIZADO
14:00 Grupo F
Países Bajos -
Suecia -
20 / 06 / 2026
17:00 Grupo E
Alemania -
Costa de Marfil -
20 / 06 / 2026
21:00 Grupo E
Ecuador -
Curazao -
20 / 06 / 2026
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 14:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Suecia
20 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Alemania
vs
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 21:00 Grupo E
Ecuador
vs
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
3 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0
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Somos Deporte

Messi va por más récords: las marcas históricas que puede romper ante Austria

Después de su triplete ante Argelia, el capitán de la Selección Argentina quedó a las puertas de nuevos registros inéditos en la Copa del Mundo.

Hoy 11:30

Con apenas un partido disputado en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena. El capitán de la Selección Argentina marcó un triplete en la victoria 3-0 ante Argelia y fue la gran figura del estreno del vigente campeón del mundo.

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Además de encaminar un debut ideal para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la actuación del rosarino lo dejó muy cerca de tres marcas históricas que podría alcanzar en el próximo partido ante Austria, por la segunda fecha de la fase de grupos.

A un gol de ser el máximo goleador histórico de los Mundiales

El primer récord está vinculado a la tabla de goleadores de la historia de la Copa del Mundo. Con los tres tantos convertidos frente a Argelia, Messi llegó a 16 goles en Mundiales e igualó la marca del alemán Miroslav Klose.

Si vuelve a convertir ante Austria, el capitán argentino alcanzará los 17 gritos y pasará a liderar en soledad el ranking de máximos goleadores históricos del certamen.

También puede superar a Klose en partidos ganados

Otra marca que tiene a Miroslav Klose como referencia también puede quedar atrás en el próximo compromiso. El triunfo ante Argelia significó la 16ª victoria de Messi en Copas del Mundo, cifra que lo igualó con el exdelantero alemán.

Un nuevo triunfo de la Selección Argentina ante Austria le permitirá transformarse en el futbolista con más partidos ganados en la historia de los Mundiales.

El récord de goles desde afuera del área

El tercer registro tiene una particularidad especial: los goles convertidos desde afuera del área. Con el zurdazo que abrió el marcador frente a Argelia, Messi alcanzó los cinco tantos de larga distancia en Copas del Mundo e igualó una marca que pertenecía en soledad al brasileño Rivelino.

Un nuevo gol de media o larga distancia lo dejará como único líder de ese apartado histórico.

Los cinco tantos de Rivelino llegaron entre México 1970 y Alemania 1974, cuando convirtió desde media distancia ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental.

En el caso de Messi, esa cifra quedó repartida en distintas ediciones mundialistas. Marcó desde afuera del área ante Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014; frente a México y Australia en Qatar 2022; y ahora sumó otro con el potente remate ante Argelia en el Mundial 2026.

Austria, el próximo desafío para seguir haciendo historia

Austria aparece ahora como el próximo desafío de la Selección Argentina y también como una nueva oportunidad para que Messi siga agrandando su leyenda mundialista.

Después de un debut brillante, el capitán argentino buscará volver a ser determinante en un partido clave para la clasificación. Si lo consigue, podría adueñarse de tres récords históricos y quedar, una vez más, en un lugar único dentro de la historia de la Copa del Mundo.

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