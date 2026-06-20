Central Córdoba sumó rodaje en un amistoso ante Sarmiento

El amistoso permitió al cuerpo técnico observar el rendimiento de los jugadores, probar formaciones y brindar rodaje a quienes buscarán protagonismo en los próximos compromisos oficiales.

Hoy 18:52

Central Córdoba disputó un partido amistoso frente a Sarmiento, en un encuentro que sirvió como preparación para próximas competencias. El compromiso tuvo goles para ambos equipos y permitió al cuerpo técnico evaluar diferentes alternativas tácticas y de jugadores.

El conjunto dirigido por Lucas Pusineri formó inicialmente con Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Leonardo Marchi; Alan Laprida, Matías Vera, Tiago Cravero, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Michael Santos. En el segundo tiempo, ingresaron Javier Vallejos, Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Agustín Romero, Federico Rodríguez, Juan José Cardozo, Lucas González, Joaquín Flores, Horacio Tijanovich y Ezequiel Naya.

Por su parte, Sarmiento comenzó con Facundo Acuña; Cristian Díaz, Maximiliano Núñez, Guillermo Guzmán, Marcos Sánchez; Ramiro Véliz, Gaspar Triverio, Maximiliano Sánchez Arriola, Axel Ochoa, Alan Tevez; Iván Garzón y en la segunda parte ingresaron Juan Mendonça, Israel Roldán, Lucas Zaineddín, Nicolás Juárez, Rodrigo Bernal, Adrián Toloza y Matías Díaz Cantoni.

Los goles llegaron en el primer tiempo para Sarmiento, con anotaciones de Alan Tevez y Ramiro Véliz, mientras que en el complemento Ezequiel Naya descontó de penal para Central Córdoba.

El amistoso permitió al cuerpo técnico observar el rendimiento de los jugadores, probar formaciones y brindar rodaje a quienes buscarán protagonismo en los próximos compromisos oficiales.

Central Córdoba continuará su preparación de cara a los desafíos del semestre, ajustando detalles tácticos y físicos a partir de lo trabajado en este partido.