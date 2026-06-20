Dos jóvenes fueron atrapados sobre los techos de viviendas y uno era buscado por la Justicia

Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron interceptados a pocos metros. Vecinos denunciaron que merodeaban por los techos de viviendas del barrio Juan Felipe Ibarra.

Hoy 19:46

Dos jóvenes de 22 años fueron aprehendidos durante un procedimiento realizado en el barrio Juan Felipe Ibarra, luego de que efectivos policiales fueran alertados sobre movimientos sospechosos en inmediaciones de calle Añatuya.

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Al arribar al lugar, los uniformados observaron a dos sujetos que intentaban alejarse rápidamente de la zona. Tras una breve persecución, ambos fueron interceptados y trasladados a sede policial para su correcta identificación.

Fuentes del procedimiento indicaron que los sospechosos habrían sido vistos desplazándose por los techos de viviendas del sector, situación que motivó el llamado de alerta a las autoridades.

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con los moradores de una de las casas involucradas, quienes señalaron que no se registró la sustracción de bienes ni daños materiales, aunque sospechaban que los jóvenes intentaban ingresar al inmueble.

Durante las averiguaciones realizadas tras la aprehensión, se estableció además que uno de los demorados, registraba un pedido de captura vigente, por lo que su situación procesal quedó a disposición de la Justicia.

La denuncia fue radicada por una mujer de 57 años en la Comisaría Comunitaria N° 5, mientras que la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.