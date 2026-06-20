"¿Y esta n... quién es?": el descargo del relator argentino que fue víctima de un falso video viral

Leandro Zapponi quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizara un fragmento adulterado de una transmisión del partido disputado entre Estados Unidos y Australia. "Esta gente sólo intenta hacer daño y fomentar el odio", aseguró.

Hoy 19:35

Leandro Zapooni denunció haber sido víctima de una maniobra de desinformación luego de que circulara en redes sociales un audio manipulado en el que aparentemente realizaba comentarios ofensivos durante una transmisión del Mundial 2026.

El relator argentino aseguró que el fragmento fue alterado mediante inteligencia artificial y compartió la grabación original para desmentir las acusaciones.

En la falsa grabación, se escucha un comentario racista sobre la cantante Ciara, quien estuvo en el partido disputado entre Estados Unidos y Australia.

A través de un descargo en sus redes sociales, Saponi fue contundente: "En tiempos de Fake News, esta gente sólo intenta hacer daño y fomentar el odio. Audios modificados por IA que no causan gracia. Es triste tener que estar aclarando que nunca dije y que nunca diría algo asi. Acá el fragmento real de la transmisión". Inteligencia