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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 17º
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“Interpretar a mis personajes favoritos es mi pasión”: la historia de una joven cosplayer

La joven santiagueña explicó su pasión por interpretar personajes de Disney y cómo esta actividad combina diversión, creatividad y expresión personal.

Hoy 19:24

En diálogo con Diario Panorama, una joven santiagueña relató cómo comenzó hace aproximadamente tres años su pasión por el cosplay, comenzando con el vestido de Isabela de Encanto y sumándose luego a la interpretación de múltiples personajes de Disney.

“La verdad me encantan los personajes y quería tener esos trajes. Para mí es interpretar a un personaje, sentirme cercana a ellos y parecerme lo más posible. Pero también es simplemente divertirse y jugar un papel que represente al personaje”.

La joven remarcó que no es necesario tener grandes recursos para empezar. “Uno puede empezar con lo que tenga, con lo que sea. Muchos dicen ‘no tengo plata’, ‘no tengo medios’, pero realmente no importa. Lo importante es pasarla bien y animarse a hacerlo”, expresó, alentando a quienes quieran iniciarse en el cosplay.

Con tres años de experiencia, su recorrido refleja cómo el cosplay se convierte en una forma de expresión, creatividad y diversión, permitiendo a los participantes conectarse con sus personajes favoritos y desarrollar habilidades de diseño e interpretación.

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