Cristina Kirchner salió al balcón y saludó a la militancia tras el banderazo en Parque Lezama

La expresidenta se mostró en su domicilio de Constitución, donde se concentraron seguidores tras la movilización en Parque Lezama. Cantó con la militancia y celebró la convocatoria del acto.

Hoy 20:23

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este sábado al balcón de su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde saludó a la militancia que se había trasladado hasta el lugar tras el banderazo realizado en la tarde en Parque Lezama.

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Los simpatizantes llegaron al domicilio luego de participar de la convocatoria organizada previamente en Parque Lezama, donde se había desarrollado un acto en respaldo a la exmandataria. En ese contexto, la dirigencia y los militantes se movilizaron posteriormente hacia su vivienda.

Vestida con un suéter celeste y blanco en alusión al Día de la Bandera y un jean blanco, la exvicepresidenta se mostró sonriente y participativa desde el balcón. Allí acompañó los cánticos de los presentes y entonó distintas canciones vinculadas al peronismo.

La concentración frente a su domicilio se dio tras el cierre del acto central, que había tenido como principal orador al diputado nacional Máximo Kirchner, referente de La Cámpora, en una jornada de fuerte contenido político y respaldo a la exmandataria.

Durante la vigilia en la calle San José, la militancia acompañó con canciones tradicionales del movimiento y también con temas de artistas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y el Indio Solari, en un clima de celebración que se extendió tras el banderazo.

El episodio volvió a concentrar la atención política y militante en torno a la figura de la expresidenta, en el marco de las actividades organizadas por sectores de La Cámpora.