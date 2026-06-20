Consejos prácticos para saber si hay intrusos en tu red Wi Fi

Con el aumento del uso de internet en los hogares, es crucial saber si tu conexión WiFi está siendo utilizada sin tu permiso. En Argentina, se estima que aproximadamente un 30% de los usuarios podrían estar compartiendo su red sin saberlo.

Hoy 18:12

En un mundo donde el acceso a internet se ha vuelto esencial para la vida cotidiana, es importante estar atentos a posibles intrusos en nuestra red WiFi. La seguridad de nuestra conexión es fundamental para proteger nuestra información personal y evitar el uso indebido de nuestros recursos.

Uno de los primeros signos de que alguien podría estar robando tu WiFi es la disminución de la velocidad de conexión. Si notas que tu internet es más lento de lo habitual, especialmente cuando no estás utilizando muchos dispositivos, podría ser un indicio de que hay otros usuarios conectados a tu red.

Para verificar si hay intrusos en tu red, puedes acceder a la configuración de tu router. Generalmente, esto se hace ingresando la dirección IP del router en un navegador. Al acceder, podrás ver la lista de dispositivos conectados y identificar si hay alguno que no reconozcas.

Es recomendable cambiar la contraseña de tu WiFi periódicamente y utilizar una clave fuerte que combine letras, números y símbolos. Además, asegúrate de que tu red esté protegida con el estándar de seguridad WPA3, que es más difícil de vulnerar.

Si encuentras dispositivos desconocidos en tu lista, puedes desconectarlos manualmente desde la configuración del router. También es útil bloquear su dirección MAC para evitar que se reconecten en el futuro.

Además de estas medidas, es aconsejable habilitar la autenticación de dos factores si tu router lo permite, lo que añade una capa extra de seguridad a tu conexión. Mantener el firmware de tu router actualizado es otra forma importante de protegerte contra intrusos.

Por último, es importante estar al tanto de las novedades en seguridad cibernética, ya que los métodos de hacking evolucionan constantemente. Informarte sobre las mejores prácticas te ayudará a mantener tu red WiFi segura y a disfrutar de una conexión estable y rápida.