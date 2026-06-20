El camino seguro hacia el entrenamiento en el gimnasio en Argentina

Cada año, miles de argentinos se inscriben en gimnasios, pero muchos no saben cómo evitar lesiones. Con un enfoque adecuado, es posible comenzar a entrenar de manera segura y efectiva.

Hoy 18:02

El interés por el gimnasio en Argentina ha crecido significativamente en los últimos años, especialmente entre jóvenes adultos. En 2022, se registró un aumento del 15% en la cantidad de personas que asisten a gimnasios en todo el país, según datos de la Asociación Argentina de Centros de Fitness.

Cuando se trata de iniciar un programa de entrenamiento, la prevención de lesiones es crucial. Muchos principiantes suelen cometer errores comunes que pueden llevar a lesiones, como empezar con pesos excesivos o no realizar un calentamiento adecuado.

Es fundamental establecer un plan de entrenamiento progresivo. Esto significa aumentar gradualmente la intensidad y la carga de trabajo, permitiendo que el cuerpo se adapte sin forzarlo demasiado desde el principio. Un buen consejo es comenzar con ejercicios de bajo impacto.

Además, es importante prestar atención a la técnica de los ejercicios. Invertir tiempo en aprender la forma correcta de realizar cada movimiento puede prevenir lesiones y maximizar los beneficios del entrenamiento. Considerar la asesoría de un entrenador personal puede ser muy útil en esta etapa.

La hidratación y la nutrición también juegan un papel vital en la prevención de lesiones. Mantenerse bien hidratado y consumir una dieta equilibrada puede mejorar el rendimiento y facilitar la recuperación muscular.

Por último, escuchar a tu cuerpo es esencial. Si sientes dolor o incomodidad, es recomendable detenerte y consultar a un profesional. En Argentina, los fisioterapeutas y médicos deportivos pueden ofrecer apoyo y consejos personalizados para evitar lesiones durante el entrenamiento.