Caputo critica a Florencia Peña por difundir fake news sobre Jorge Messi

Luis Caputo critica a la actriz Florencia Peña por difundir información falsa sobre Jorge Messi, generando un gran debate a nivel nacional.

Hoy 15:26

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se manifestó en sus redes sociales respecto a la noticia falsa difundida por la actriz Florencia Peña, quien afirmó erróneamente que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido.

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El incidente se produjo durante una transmisión en Luzu y rápidamente se convirtió en un tema de conversación a nivel nacional, atrayendo la atención de múltiples figuras del espectáculo y del periodismo.

La situación escaló al punto de que el propio presidente Javier Milei hizo referencia al asunto, tras la desvinculación de Peña de su programa por la difusión de dicha información errónea.

Caputo, en su intervención, sugirió que “dejemos de hablar de la boluda esta” en un intento de desviar la atención hacia temas más positivos, como el Mundial de fútbol.

Su comentario generó un aluvión de reacciones en redes sociales, con más de 3 mil respuestas, muchas de ellas críticas hacia la gestión económica del gobierno. Un usuario de X comentó: “El Ministro de Economía te manda a disfrutar del Mundial porque no hay ningún buen dato económico para disfrutar. Qué país”.

En medio de la controversia, se revivieron otros escándalos relacionados con el gobierno, incluyendo menciones al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la aparición de memes que reflejan el descontento popular.

Este episodio pone de relieve la importancia de la veracidad en la información, especialmente en tiempos donde las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de noticias.