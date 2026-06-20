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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 20º
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Locales

La Municipalidad de La Banda realizará un taller sobre envejecimiento activo y saludable

La propuesta reunirá a adultos mayores y vecinos interesados en reflexionar sobre la importancia de una vida activa y con pleno ejercicio de derechos.

Hoy 15:31

La Municipalidad de La Banda, a través del CAMM N° 7 Avenida, la Sala Villa Elena y la Oficina de Adulto Mayor, llevará adelante el próximo lunes 22 de junio una jornada denominada “Hablemos de Envejecimiento Activo y Saludable”, en conmemoración del Día de la Ancianidad.

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La actividad se desarrollará desde las 9.30 en el Gimnasio Municipal y tendrá como objetivo promover hábitos saludables, fomentar una vida activa y fortalecer el reconocimiento de las personas mayores como sujetos plenos de derechos.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con el envejecimiento saludable, la participación social de los adultos mayores y la importancia de garantizar espacios de inclusión, contención y bienestar.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa impulsando políticas públicas destinadas a la promoción, protección y acompañamiento de las personas mayores, generando espacios de encuentro y reflexión que contribuyan a una mejor calidad de vida.

La invitación está dirigida a los adultos mayores y a toda la comunidad interesada en participar de esta propuesta.

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