VIDEO | El golazo de chilena de Rubén Neirot en el triunfo de Central Argentino

El delantero del Albo marcó un tanto espectacular para igualar transitoriamente ante Instituto Santiago por la décima fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 15:27

Central Argentino volvió a festejar en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol y lo hizo con una joya incluida. Rubén Neirot convirtió un verdadero golazo de media chilena para empatar transitoriamente el partido ante Instituto Santiago, sobre el final del primer tiempo.

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El tanto del jugador del Albo llegó en un momento clave del encuentro y levantó al equipo bandeño, que en el complemento logró dar vuelta la historia para quedarse con una victoria importante.

Ya en la segunda parte, Tomás Mines anotó el gol del triunfo para Central Argentino, que sigue firme como único líder de la Zona Banda del certamen doméstico.

“Estoy contento porque sabía que iba a tener la oportunidad, me preparé para eso. No me estaba tocando jugar muchos minutos, pero con carácter lo pudimos dar vuelta”, expresó Neirot tras el encuentro.

Mirá el video con el golazo de Neirot.