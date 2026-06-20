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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUN 2026 | 19º
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Policiales

Fue a buscar a su hijo a una fiesta, quedó en medio de una pelea y terminó baleada

La mujer, de 31 años, recibió impactos en una pierna durante un enfrentamiento entre grupos de jóvenes en el barrio La Católica. Fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 17:56
Móvil Policía Santiago

Una mujer resultó herida durante un violento episodio registrado en la madrugada de este sábado en el barrio La Católica, cuando intentó retirar a su hijo adolescente de una fiesta y quedó atrapada en medio de una pelea entre grupos de jóvenes.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 4.50 en la zona de General Paz y Costanera. La víctima, una mujer de 31 años domiciliada en el mismo barrio, había llegado al lugar para buscar a su hijo de 17 años, quien participaba de una reunión junto a otros jóvenes.

Al arribar, la mujer advirtió que el adolescente se encontraba involucrado en un enfrentamiento con integrantes de otro grupo. En medio de la situación, uno de los participantes de la pelea, conocido por el apodo de “Gordo” Killiam, habría efectuado un disparo con un arma de fabricación casera.

Como consecuencia, la mujer recibió impactos en su pierna derecha y tuvo que ser asistida de urgencia. Posteriormente fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.

Efectivos de la Subcomisaría Costanera Sur y de la Departamental Nº 16 tomaron intervención en el procedimiento e iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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