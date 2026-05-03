Fede Bal estalló tras ser llamado “feo” en un vivo de streaming

El actor respondió sin filtros a los comentarios sobre su apariencia y generó repercusión en redes.

Hoy 08:19

Fede Bal reaccionó en redes a un comentario que hicieron sobre él las conductoras Juli Forcato, Mica Tozzi y Dominique Claire en el ciclo stream Sin Formato (Barro TV), en torno a la idea de que ciertos hombres, considerados poco agraciados físicamente, logran salir con mujeres muy atractivas gracias al impulso de la fama.

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Durante el programa, una de las presentadoras lanzó sin filtro: “No voy a nombrarlo, pero Fede Bal. No voy a nombrar a Fede Bal. Pero chicas, todas sus novias fueron hermosas”. Luego debatieron sobre la teoría de salir con hombres que “no les gustan a nadie” para evitar competencia.

El clip se viralizó rápidamente y llegó al actor, que respondió desde sus redes. “¿Y estas nadies hablando de mí? Y lo comparto para que el recorte que eligieron subir, lo puedan ver todos hasta el final”.

Luego apuntó contra quienes opinan sobre su aspecto físico. “Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo como si eso fuera una capacidad, como si fuera algo bueno o malo. Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh”, expresó.

Además, el hijo de Carmen Barbieri reflexionó: “Ese pensamiento de que solo el ‘lindo’ puede estar con chicas ‘lindas’ es todo un cuento y un mensaje peligroso”.

Y cerró con ironía hacia las streamers: “Ustedes quédense siendo ”lindas”. Mientras, nosotros, los ‘feos’, seguimos creativos, buscando formas de hacerlas reír”.