Javier Milei volvió a responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA: “Nosotros elegimos alzar la voz”

El Presidente participó del Congreso Judío Mundial, un acto previo a los homenajes por los 30 años del atentado a la AMIA. Antes de eso, se reunió durante una hora con su par del Uruguay, Luis Lacalle Pou.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de un evento organizado por el Congreso Judío Mundial con motivo de los 30 años del atentado a la AMIA, y volvió a responsabilizar a la república Islámica de Irán por ese ataque, además de defender el proyecto de juicio en ausencia que envió el Gobierno para juzgar a los culpables.

A un día del aniversario del tremendo bombardeo a la sede de la asociación de mutuales, que causó 85 muertos y cientos de heridos, el mandatario nacional remarcó que “mañana se cumplirán también tres décadas de impunidad, de cortinas de humo y maniobras de personajes oscuros” que “quisieron oscurecer la verdad y llevar la causa al olvido”.

“Se cumplirán tres décadas en las que la política y la Justicia fueron, o bien cómplices de los encubridores del crimen, o bien actores impotentes que le dieron la espalda a la tragedia, mientras los responsables salían indemnes”, lamentó.

En esta línea, criticó duramente a “los argentinos que colaboraron con quienes dieron muerte a sus compatriotas” y remarcó que “el silencio y la inactividad no son una mera actitud pasiva, sino una elección activa, aunque a veces no se quiera aceptar”.

“Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio; elegimos alzar la voz, levantar los brazos. En definitiva, elegimos la vida, porque no le hacemos el juego a la muerte. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento de terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los líderes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca cumplan la sentencia, no podrán escaparse de la condena eterna de una corte libre que demuestre su culpablidad ante el mundo entero”, señaló.

El evento se realizó en el segundo piso del Hotel Hilton de Buenos Aires, en pleno Puerto Madero, en el cual se montó un fuerte operativo de seguridad que incluyó varios camiones y efectivos de la Policía Federal en la entrada y los alrededores del establecimiento.