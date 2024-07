Central Argentino y Sarmiento no se sacaron ventajas en el clásico de La Banda

El Albo y el Profe empataron sin goles en el arranque de la fecha 12 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Así se jugará la fecha:

ZONA CAPITAL

VIERNES 26

15, Mitre vs. Unión Santiago (Predio Produnoa a puertas cerradas)

LUNES 29

15, Comercio vs. Central Córdoba (solo público local)

15, Yanda vs. Güemes (Predio sintético de Central Córdoba en El Zanjón a puertas cerradas)

ZONA BANDA

JUEVES 25

Central Argentino 0-0 Sarmiento

DOMINGO 28

11, Vélez de San Ramón vs. Villa Unión (solo público local)

16, Agua y Energía vs. Clodomira (solo público local)

ZONA ROBLES

DOMINGO 28

16, Sportivo Fernández vs. Independiente de Beltrán (solo público local)

16, Unión de Beltrán vs. Instituto Santiago (solo público local)

16, Atlético Forres vs. Defensores de Forres (solo público local)