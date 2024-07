Juegos Olímpicos 2024: la historia de amor de un jugador de Los Leones con un ministro de Países Bajos

Se trata de Nicolás Keenan, jugador de la Selección argentina de hockey sobre césped, y Rob Jetten. Ambos se conocieron hace más de un año y desde entonces son inseparables. El político anunció que será un fiel seguidor del combinado albiceleste durante su participación en Francia.

“El club de fans está listo. ¡Vamos cariño!”. La publicación en Instagram de Rob Jetten muestra a dos pequeños niños que se preparan para alentar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 pese a ser neerlandeses. Rob, un político de 37 años, es su tío. Y convenció a los chicos de arengar al equipo argentino masculino de hockey sobre césped porque ahí es donde juega su pareja, Nicolás Keenan (27).

Keenan nació el 6 de octubre de 1995, mide 1,84 y se inició en el hockey cuando tenía apenas 4 años. Este delantero de Los Leones compitió en diversos torneos internacionales entre los que cosechó 82 presencias (convirtió 20 goles) y se colgó dos medallas de oro: Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Este será su segunda cita olímpica, ya que formó parte del seleccionado que obtuvo el séptimo lugar en Tokio 2020.

Nico pasó casi toda su adolescencia en Europa: primero se formó en el Club Egara de Cataluña, mientras que luego del Mundial Juvenil de India en 2016, fue fichado por el HC Klein Zwitserland de La Haya (Países Bajos), un país y ciudad muy vinculado al hockey sobre césped y donde conocería a su actual pareja.

Jetten es un político neerlandés nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, Países Bajos. Es miembro del partido político liberal progresista Demócratas 66 (D66). Se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y, desde 2021, ha servido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro Mark Rutte. Antes de su carrera en política nacional, trabajó en la empresa de transporte ferroviario ProRail.

Nicolás Keenan y Rob Jetten

En una profunda entrevista brindada al medio neerlandés Trouw, Keenan contó detalles sobre su orientación sexual y cómo sobrellevó el hecho de hacer pública su relación: “Se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación. Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”.

Rob es aficionado al deporte y apasionado por el fútbol. En su país suele concurrir al estadio De Kuip para hinchar por el Feyenoord, el club de sus amores. En el Mundial de Qatar 2022 que enfrentó a Países Bajos y Argentina en cuartos de final no hizo referencias al cruce, pero sí se puso una camiseta de Marruecos para hacer fuerza por sus “primos” en las semifinales contra Francia que culminaron con la eliminación de los africanos. No solo compartió la última Navidad con Nicolás, sino que también visitó Argentina con él y disfrutaron de su tiempo libre en la Patagonia.

“Mientras visitaba a mi familia en Argentina con Rob en el invierno, un pariente me habló de mi tío abuelo, a quien también le gustaban los hombres y se retiró a un pequeño pueblo de la Patagonia. Vivió solo hasta que murió solo. Afortunadamente, no fue así para mí, afortunadamente siempre tuve la opción de escapar al hockey. No quiero sonar muy cursi , pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”, reveló el argentino en Trouw.

Por su parte, en octubre de 2023, tiempo en que ya había trascendido su amorío con el atleta argentino, publicó una carta en sus redes sociales para promover el “Coming Out Day” (Día para salir del clóset): “Personalmente, tuve bastantes problemas para salir del armario. Crecí en un pueblo muy unido de Brabante. Pensé: ¿cómo se lo cuento a mi familia y amigos? ¿Qué pasa si no encajas en el “cuadro estándar”? ¿Qué pensarán de eso? Ahora he aprendido que sólo tú eres responsable de tu propia vida. Que la mayoría de la gente no encaja en una caja estándar. ¡Y eso es algo bueno! Todas esas diferencias son las que hacen que los Países Bajos sean hermosos. Hoy celebramos la Semana Nacional de salir del armario. Te mostramos: puedes simplemente estar allí. No sólo hoy, sino todos los días. Para quien a veces dude de esto, hoy le haré un corazón. Y desde la política siempre seguiré trabajando para que puedas ser quien eres”.

Nicolás Keenan y Rob Jetten

Hace algunos meses, Keenan marcó la diferencia entre el hockey de Países Bajos y Argentina en una entrevista para DeporTV: “(A los argentinos) nos tienen medio como loquitos, que queremos ganar de cualquier forma. Allá les gusta el hockey lindo, el aplauso y todo eso. El argentino quiere ganar de cualquier forma, defendiendo, atacando o pegando una patada en el pecho. No importa cómo, pero se tiene que ganar. Y eso lo valoran mucho porque culturalmente somos mucho más pasionales que ellos, que son un poquito más fríos en ese sentido”.

Argentina será el único país que representará a América en el certamen: la Albiceleste debutará mañana ante Australia (a partir de las 8:15 hora argentina) por el Grupo B. Además, por la misma zona se enfrentarán Bélgica ante Irlanda e India con Nueva Zelanda. Los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final. El punto positivo para Rob Jetten es que su país no podrá cruzarse con el equipo de su novio al menos hasta las fases finales, ya que los Naranjas competirán en la fase de grupos con España, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Sudáfrica.

Respecto a los JJOO y la posibilidad de volver a integrar el seleccionado albiceleste, manifestó: “Es impresionante jugar al lado de campeones olímpicos que tienen muchísima experiencia. En cada entrenamiento nos enseñan y, sobre todo, acá en Japón siento que te llevan para adelante. Te aceptan, te impulsan, nunca te paran.. Es un honor, porque mi sueño es seguir sus pasos”. Vale mencionar que Keenan es, junto a Nehuén Hernando y Tobías Martins, uno de los tres jugadores de reserva de Los Leones.

Ahora la Reina Máxima Zorreguieta no será la única “doble camiseta” cada vez que Argentina y Países Bajos se enfrenten en algún evento deportivo.