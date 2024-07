“Podofilia”, el fetiche que muchos viven con vergüenza

Los pies como objeto de deseo. ¿Cuáles son los secretos de este fetiche sexual? Muchos viven este placer en secreto por miedo a los prejuicios.

Es un fetiche conocido en la compra y venta de contenido. Sin embargo, quien disfruta del placer por los pies, lo vive en secreto. Se trata de la podofilia, que es la excitación sexual que provocan los pies.

En la gran mayoría de los casos, esta atracción se da durante la niñez y adolescencia, pero convive como un tabú durante toda la vida.

Matías tiene 41 años, es de Belgrano y reconoció que siente esto desde muy chico: “Yo sentí atracción por primera vez a los cuatro años, cuando jugaba al doctor con la vecina, y nos inpeccionábamos los pies”.

Maxiseba, de Córdoba, recordó haber tenido esta atracción desde los ocho años. “Iba al pelotero y me encantaba quedarme mirando los pies descalzos”, contó. Siente pudor a contarlo por miedo al prejuicio que puede provocar. Ese prejuicio se da por la falta de información a propósito de este fetiche.

Matías trabaja en una empresa de seguridad y aseguró que su entorno es un ámbito conservador que no le permite hablar de sus elecciones personales. “Si se enteraran en mi trabajo, van a encontrar la manera de echarme”, admitió.

En el área de salud pasa algo similar, Maxiseba teme que en un consultorio la gente lo vea como una obsesión más que como preferencia: “No me gusta decirlo porque piensan que soy un desesperado. No es que cada vez que vemos un pie nos excitamos, depende del contexto”.

Los amantes de los pies no tienen un grupo de contención o comunidad armada que los apoye. Eso hace más difícil poder admitirlo públicamente.

A veces se bloquean el deseo para respetar un patrón de comportamiento social. “Hay mucha gente que, cuando lo probó, me dijo que desbloqueó un placer que estuvo escondido por pudor interno”, aseguró Matías. Incluso cree que si todos lo probaran, más de uno sumaría los pies a la intimidad.

¿Qué es lo más atractivo en los pies?

Es imposible definir un estándar de belleza único para los pies, ya que las preferencias son diversas e incluso algunos se sienten más atraídos por lo que hacen que por la forma.

Una práctica común entre los fetichistas es el trampling, que consiste en pisar la cara y/o el cuerpo con calzado o con los pies descalzos. Es más común entre quienes hacen juegos de roles, que intercalan la dominación y sumisión.

Aiko tiene 33 años y es emprendedora. Para ella, la superficialidad de los pies no tiene sentido. “La belleza está en la entrega del otro más que en lo estético. Me atrae la idea de la servidumbre: que me calcen y descalcen, que me los laman y poder pisar a otra persona”, explicó.

Si hablamos de la forma del pie, Matías resaltó que lo importante está en el arco. “Amo el famoso pie de bailarina, que sea carnoso, con los dedos juntos”, explicó.

Maxiseba también disfruta del aspecto de un pie: “Al principio me gustaban las uñas, el empeine y el arco que formaba las uñas arriba. Ahora me gusta más la planta”.

Para los fetichistas, las limitaciones personales no permiten explorar el placer de los pies. “Las mujeres siempre creen que tienen los pies feos, entonces no se atreven a probar”, reflexionó el joven.

¿Qué pasa con el olor?

Los tres consultados comparten el placer por lamer, masajear y hacer cosquillas en los pies, y el olor no es impedimento para hacerlo. Al contrario, muchos lo consideran el mayor atractivo.

Matías confesó que le gusta sentir el olor de un pie transpirado y Maxiseba explicó que, mientras no sea en exceso, es agradable. Para ellos, no es lo mismo tener olor a suciedad que tener el pie transpirado del día.

“Hay algunos que disfrutan del olor a pie sucio y otros que prefieren la pulcritud. Eso depende de cada fetichista”, comentó Matías.

La preferencia no está definida. Es por eso que existen quienes buscan contenido de pies sucios con la idea de imaginar poder lavarlos y otros prefieren ver plantas blancas y uñas prolijas.