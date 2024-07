Pablo Moyano respaldó a Nicolás Maduro con una sugestiva foto en WhatsApp

El dirigente de Camioneros por ahora no hizo declaraciones sobre las elecciones venezolanas, pero hizo pública su opinión. La imagen es de una visita del sindicalista a Venezuela en 2020.

El cotitular de la CGT Pablo Moyano le rindió este lunes su tributo al dictador Nicolás Maduro: publicó en los estados de su cuenta de WhatsApp una foto de 2020 en la que aparecen juntos, abrazados y con los dedos en V. Fue la particular forma en que el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros brindó su apoyo al mandatario chavista, en la mira de la comunidad internacional por las denuncias de fraude en las elecciones en Venezuela en las que lo dieron por reelegido.

La fotografía corresponde a una visita a Caracas de Pablo Moyano de julio de 2020 para participar de distintos encuentros de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). Al recibirlo en el Palacio de Miraflores, junto con otros dirigentes sindicales y el periodista Santiago Cúneo, Maduro le dijo: “Somos del mismo sindicato, yo también soy camionero, autobusero”.

El secretario adjunto de Camioneros le llevó de regalo dos libros de cuño peronista: “La razón de mi vida”, de Eva Duarte, y “Conducción política”, de Juan Domingo Perón.

“Mi abrazo y mi saludo a todo el pueblo argentino y a mis hermanos sindicalistas de esta querida nación”, señaló Maduro durante el encuentro, como puede verse en un video que publicó en su cuenta de X, mientras Moyano afirmó: “Estamos contentos por haber sido recibido por usted y felicitar la lucha que está dando usted y el pueblo bolivariano, defendiendo su dignidad, su trabajo”.

El hijo mayor de Hugo Moyano agregó: “Nosotros peleamos contra el régimen de derecha que representaba Mauricio Macri. Peleamos cuatro años contra un régimen y no sólo lo hemos derrotado en las calles sino a través de las urnas. Para nosotros es un privilegio ver la realidad que está en las calles y no en Clarín y en Canal 13, gente trabajando y resistiendo”.

En un comunicado de Camioneros, se informó también que Pablo Moyano iba a sumarse a una movilización de trabajadores aeronáuticos y se iba a reunir con diputados chavistas.

Según el diario Clarín, el viaje del sindicalista se había planeado meses atrás cuando Hugo y Pablo Moyano recibieron en las oficinas del sindicato a Jorge Rodríguez Gómez, por entonces ministro de Comunicación e Información de Venezuela, enviado de Maduro a Argentina. Actualmente, Rodríguez Gómez es presidente de la Asamblea Nacional y fue jefe de campaña del dictador venezolano.

En abril de 2022, Pablo Moyano visitó a la embajadora de Maduro en la Argentina, Stella Marina Lugo de Montilla, para “conversar sobre Venezuela y Latinoamérica”, según el mensaje que difundió en las redes esa representación diplomática, acompañado por varias fotos. En el encuentro, Moyano le regaló una camiseta de dos clubes de fútbol, Camioneros e Independiente.

Ese mismo año, el dirigente de Camioneros sorprendió al sumarse a una delegación de la CGT que visitó al embajador de EEUU, Marc Stanley: hasta entonces, Pablo Moyano rechazaba reunirse con representantes del gobierno norteamericano por su conocida postura “anti-imperialista”.

Poco después, declaró al periodismo: “Nunca en la vida imaginé que iba a estar en la Embajada de Estados Unidos, pero me dijeron que le han dado rol fundamental al movimiento obrero en Estados Unidos y fuimos a hablar. La verdad nos sorprendió, es mucho más peronista que muchos de los nuestros. Resaltó la función social y laboral que tienen los sindicatos de Estados Unidos”.

Por otra parte, en otro capítulo de la pelea político-familiar, Facundo Moyano se diferenció esta tarde de su hermano Pablo y cuestionó al dictador venezolano con un mensaje en las redes en el que salió al cruce de las afirmaciones de Maduro acerca de su condición de “peronista y evista” (SIC) y un estribillo en el que saludó a “los soldados de Perón” cuando fue proclamado presidente.

En un su cuenta de X, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes publicó: “Maduro, Perón no tiene soldados. Existimos los peronistas, los cuales estamos decepcionados porque en Argentina el pseudo-progresismo transformó nuestro movimiento en un populismo de izquierda que desde hace 10 años no deja de fracasar ni de perder elecciones. No son comparables los procesos. Son contradictorios en su historia. Los peronistas no te saludamos. Tampoco al socialismo venezolano, cerrado al personalismo y a igualar para abajo. Decir esto no me hace ni de derecha ni pro-mercado. Los que quieren una Argentina de trabajo y progreso me entienden. El peronismo no es de izquierda ni de derecha, ni socialista o autoritario”.

Otros dirigentes sindicales, como los enrolados en la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, tienen una conocida postura en favor de Maduro e incluso participaron como veedores en las elecciones venezolanas de este domingo. Pero, como Pablo Moyano, Roberto Baradel y Hugo Yasky, de la fracción kirchnerista de la CTA, también se reunieron con el embajador de EEUU en 2022.