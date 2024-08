Impactante video: ¿Por qué se produjo la invasión de langostas que sorprendió a Córdoba?

Hasta el momento, el sistema de vigilancia permanente que está en funcionamiento registró un aumento de la plaga en Formosa, Salta, Santiago del Estero y Catamarca.

A lo largo de la jornada del viernes, una plaga de langostas invadió la ciudad capital de Córdoba, lo que generó que varios ciudadanos registraran lo ocurrido en las redes sociales. Ante la confusión que provocó el fenómeno, las autoridades explicaron por qué tuvo lugar este hecho, cuánto tiempo podría durar y qué consecuencias podrían tener en la salud.

Luego de que la aparición de dos mangas de langostas fueran captados en varios barrios de la ciudad de Córdoba, el secretario del Ministerio de Agroindustria y Recursos Naturales de la provincia, Marcos Blanda, tranquilizó a la ciudadanía al manifestar que el desplazamiento estaba relacionado con los cambios de vientos que se registraron en los últimos días y con la disponibilidad de alimentos para los enjambres.

En este sentido, el funcionario hizo referencia a los vientos provenientes del norte del país que ingresaron por la zona del Valle de Punilla y las Sierras Chicas de Córdoba, los cuales al dirigirse hacia el sur permitieron que el fenómeno llegara hasta la capital provincial. Previo a esto, un grupo de langostas pasó la noche en el dique La Quebrada, mientras que el resto fue visto en el dique San Roque.

No obstante, este viernes hubo un cambio en la dirección del viento, por lo que se espera que las mangas retornen hacia el norte del país. Según la conversación que Blanda sostuvo con el medio cordobés Cadena 3, uno de los grupos ya había comenzado su regreso, debido a que sobrevolaban la zona de Unquillo y Mendiolaza. Incluso, aseguró que su estadía será corta, debido a que suelen “alejarse rápidamente de los centros urbanos” e ir en busca de su hábitat natural.

Acerca de la preocupación que los enjambres desataron en la población, el secretario aseguró que las langostas no tenían efectos negativos en la salud de las personas, debido a que no son transmisoras de enfermedades. “Solo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades y no representan un peligro directo para los humanos ni animales”, aclaró en referencia a que este tipo de insectos, en realidad, podrían ser perjudiciales para la producción agrícola.

Contra todo pronóstico, desde el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba informaron que las mangas tampoco causarían problemas en las plantaciones, debido a que se constató que solo se alimentaban de la vegetación natural. El caso seguirá siendo monitoreado por la cartera provincial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (ITA), quienes señalaron que las zonas que podrían resultar afectadas son las zonas de Sierras Chicas y Punilla.

En paralelo, el coordinador general de Contingencias y Emergencia de SENASA, Héctor Medina, comunicó que se habían contabilizado entre 30 y 40 mangas de langostas en todo el país, más quedaban tres de ellas por controlar. “Nuestro objetivo es claro y contamos con las condiciones necesarias para controlar esta plaga. Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger nuestros recursos naturales y la producción agrícola”, manifestó el ingeniero al apuntar que dos de los enjambres incluían a los que transitaron por el cielo de la ciudad de Córdoba.

Cabe recordar que en febrero de este año, el SENASA declaró la Alerta Fitosanitaria por la plaga de langosta sudamericana (Schistocerca cancellata) en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2025, como consecuencia de la llegada de esta plaga de langostas que amenazaría a los cultivos y la producción ganadera. Si no se combate la problemática, las autoridades advirtieron que ésta podría generar grandes pérdidas económicas.

La Alerta Fitosanitaria implica una serie de obligaciones y medidas de control para prevenir y mitigar el impacto de esta plaga. En ese sentido, se busca prevenir y controlar la propagación de la plaga de insectos con el fin de proteger los recursos agroalimentarios del país.

Hasta el momento, el sistema de vigilancia permanente que está en funcionamiento registró un aumento de la plaga en Formosa, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. Asimismo, indicaron que las condiciones climáticas serían favorables para que los insectos continúen reproduciéndose, por lo que reiteraron la necesidad de combatir y controlar el desarrollo de los mismos.