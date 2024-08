Sturzenegger cruzó a Macri: “Lo que Mauricio no logró en cuatro años, Milei lo hizo en un mes”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado respondió a los cuestionamientos del expresidente.

Uno de los principales funcionarios del Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri, que entre sus reclamos pidió “mejorar la calidad” de la gestión. Sturzenegger destacó que el ministro de Economía, Luis Caputo, logró superávit en un mes, “algo que nadie pensó que era posible, que Mauricio, con mucho esfuerzo, no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró hacer en un mes”.

Sturzenegger manifestó su “discrepancia” con las declaraciones de Macri: “El posicionamiento internacional de Javier Milei es extraordinario. No se vio en años, si yo veo el posicionamiento que él tuvo, el liderazgo que él tuvo en el tema Venezuela. Tomó el liderazgo en el tema de Venezuela. Tomó el liderazgo en las Américas respecto a este tema. Entonces, me parece también absolutamente extraordinario. Entonces, no veo cómo uno pueda decir que ahí no hay ni visión ni gestión”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado además destacó la gestión del gabinete: “En seguridad. ¿vos me vas a decir que no hay gestión en seguridad? ¿Me vas a decir que no hay gestión en básicamente en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas?”, y agregó: “La reforma que hizo (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello es extraordinaria, porque básicamente desfinanció a los intermediarios de la ayuda social. ¿Por qué pensás que no hay más piquetes? Porque se desfinanció a esos intermediarios que financiaban los piquetes. Obviamente, un trabajo conjunto de Patricia Bullrich y Sandra Pettovello. Entonces, me dicen, ‘no hay gestión y no hay piquetes...’”.

Sturzenegger dijo además que Milei va “más a fondo” que Macri en su gestión presidencial: “Javier tiene una visión, está planteando además una batalla cultural importante y la verdad que la convicción que tiene en sus ideas me parece que es realmente muy inspiradora, esa idea de que la Argentina estuvo oprimida por una casta que se benefició a costa del pueblo, por eso él habla del modelo empobrecedor de la casta”.

