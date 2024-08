Declaró la abuela de Loan: la Justicia investiga una interna familiar y transferencias millonarias

Los investigadores buscan ahondar sobre una disputa acerca de unos terrenos de Catalina Peña y una suma de dinero que recibió la familia en los días posteriores a la desaparición.

Se cumplen 57 días de la búsqueda de Loan Danilo Peña en Corrientes y las últimas declaraciones testimoniales en el Juzgado de Goya motivaron un nuevo foco en la investigación: una supuesta interna familiar relacionada con unos terrenos en la localidad de 9 de Julio sería la nueva hipótesis de la desaparición del menor.

En este sentido, la Justicia puso las expectativas en la declaración de Catalina Peña, la abuela del nene de cinco años y la dueña de dichas tierras, quien se presentó este viernes ante la jueza Cristina Pozzer Penzo para brindar testimonio.

Asimismo, los investigadores pusieron en la mira a dos de los hermanos de Loan, José y Mariano Peña, por haber recibido transferencias millonarias unos días después de la desaparición del pequeño.

La declaración de Catalina

Este viernes, Catalina Peña, la abuela del nene desaparecido, fue trasladada al Juzgado de Goya con asistencia médica para que pueda prestar declaración ante la Justicia Federal.

Durante su testimonial, la anciana aseguró que le quisieron hacer decir que Loan murió por un accidente. Además, declaró que puso la tierra a nombre de otra persona porque sus hijos le querían sacar el campo y que Laudelina se quería quedar con todo.

Por último, manifestó que años atrás era muy normal que se vendieran bebés en la zona, pero que en estos últimos años dejó de ocurrir porque empezaron a recibir pensiones.

La interna familiar

Desde el miércoles, la causa que investiga la desaparición de Loan tomó un nuevo foco tras la declaración de los familiares del nene de cinco años. En primer lugar, María Noguera, reveló una frase que parecía complicar a Laudelina y su marido, pero que luego la Justicia descartó.

“Ustedes me tienen que dar respuesta”, le reclamó la madre del chico a la jueza federal Pozzer Penzo. En un encuentro que duró seis horas aproximadamente, Noguera dio detalles sobre una conversación que involucra a Laudelina Peña y a Antonio Benítez, tíos del nene desaparecido y detenidos en el marco de la causa.

Según el testimonio de la mujer, este intercambio fue revelado por su hermana, Ceferina, quien le había dicho ser testigo del momento en el que la pareja habló sobre una disputa relacionada a temas económicos que mantenían con la familia de Loan. “Se las vamos a devolver donde más les duele”, habría dicho Benítez.

Sin embargo, la Justicia desestimó esa pista, puesto que Ceferina sostuvo que los dichos de la pareja de Laudelina habrían ocurrido hace dos o tres años. Y además, aclaró que no los escuchó ella directamente, sino que se lo comentó una vecina a la que no logró identificar.

Por otra parte, también declaró el papá de Loan, José Peña, quien fue el que dio detalles sobre una interna familiar vinculada a unas tierras pertenecientes a su madre y se refirió a ello como posible causa de lo que sucedió con su hijo de cinco años.

Peña explicó que los terrenos no están a nombre de Catalina Peña, ya que ella cambió la titularidad a otra persona “para que nadie se pelee”. Pese a ello, el padre del chico señaló una llamativa actitud por parte de sus hermanos. “Siempre me dejaban de lado. Me iba a conversar con ellos y se apartaban, como algo extraño”, dijo José.

A su vez, sobre el conflicto que señaló su esposa María con Laudelina y Benítez, Peña afirmó: “Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”.

Sin embargo, en cuanto fue consultado por si sospechaba que la desaparición de su hijo podría tratarse de un caso de venganza, el hombre confirmó que no recibió amenazas al respecto. “Y si lo fuera, la criatura no tiene culpa de nada. Que me digan qué quieren o pretenden y podemos arreglar, él es el que está sufriendo”, concluyó.

En este contexto, también cobró relevancia el testimonio de César Iván Peña, uno de los hermanos de Loan que declaró este jueves. Según sus dichos, Laudelina -su tía- le preguntaba sobre “qué deudas tenía su mamá” y le decía que por eso “había vendido a Loan”.

“No sé por qué pudo haber dicho eso. Me quedé pensando en lo que me dijo con bronca, pero no le dije nada. Que yo sepa no había deudas”, detalló el joven.