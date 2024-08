Benjamín Vicuña desterró los rumores de conflicto con Griselda Siciliani: “Afectaba mi lugar de trabajo”

El actor finalmente habló de las versiones sobre una mala relación con la bailarina y dejó en claro que no hay ningún problema tras bambalinas en la calle Corrientes.

Benjamín Vicuña estrenó hace unos meses una obra de teatro llamada Felicidades, la cual se encuentra en la calle Corrientes y tiene a Adrián Suar, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem como parte del elenco. Pero si bien la propuesta es un éxito, el grupo no puede dejar atrás los rumores de mala relación entre el chileno y la bailarina, por lo que decidió hablar acerca de esto.

Desde que se estrenó la obra comenzó a circular la versión de que no había buena onda entre las dos figuras y que hay un conflicto, ya que ella es muy exigente a la hora de trabajar y, según contaron en LAM (América), se lleva todos los aplausos del público. Cansado de esta narrativa, el exmarido de Pampita decidió hacer frente a esto, dejó en claro que las cosas no son así y agregó cómo se sintieron ambos con la noticia.

Vicuña habló en Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez y desterró de una vez por todas los rumores de mala relación con la exmujer de Suar: “Yo no me rio mucho”, respondió ante la pregunta de la conductora de si hace oídos sordos al tema y se lo toma con gracia. “Se armó una caricatura que afectaba mi lugar de trabajo o que yo estaba faltando a mi profesionalismo, que es algo que soy muy cuidadoso”, sentenció sin dudarlo y luego aprovechó para defender a Siciliani de las acusaciones.

“También para Griselda, ella no quedaba bien, quedaba que tenía un rol. La verdad que son esos ruidos que se generan, como dijo Adrián, en torno a los grandes éxitos y aparentemente se necesita siempre hablar o como buscarle una vuelta, pero la verdad es que trabajamos mucho con Griselda y somos muy buenos compañeros”, aseguró el actor al respecto.

“La respeto, la admiro, creo que tenemos un cariño por los años y la idea es que nada pueda afectar el espectáculo y la buena onda entre los cinco. No hay fisuras”, cerró Benjamín el tema, dejando en claro sus sentimientos hacia su compañera de trabajo y la obra que hacen juntos.