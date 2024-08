"Todos los funcionarios que sabían deberían quedar inhabilitados": la repercusión política de la entrevista a Fabiola Yañez

La ex pareja de Alberto Fernández se refirió a las violencias que sufrió, las infidelidades, la indiferencia del entorno y hasta las acusaciones de que fue víctima. Desmintió rumores sobre su vida en Madrid y replicó las versiones acerca de la paternidad de su hijo.

La ex primera dama Fabiola Yañez habló en una entrevista exclusiva con Infobae sobre su denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y dio fuertes definiciones sobre la personalidad del ex presidente, tras las escandalosas imágenes que se divulgaron esta semana sobre sus cuestionables comportamientos privados. “He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo”, sostuvo Yañez. Dirigentes políticos se pronunciaron en las redes sociales con indignación por el testimonio de la ex primera dama.

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se “solidarizó con la valentía” que mostró la ex primera dama. “Deseo que su testimonio sirva para entender la importancia de trabajar eficiente y responsablemente en políticas públicas en materia de género y para generar conciencia sobre este cambio de paradigma. Que la justicia se expida como tiene que hacerlo”, anheló.

Y continuó: “Es fundamental seguir destinando los instrumentos de gobierno necesarios para que los estados cumplan con programas para la protección de las mujeres. De esto depende la construcción de una sociedad con miradas y vínculos mas justos. Una sociedad con igualdad de derechos”.

“Fabiola fue a buscar ayuda al Ministerio de la Mujer y no le dieron pelota. Miles de millones gastados y no pudieron ni ayudar a la primera dama”, comentó el diputado nacional del PRO, Damián Arabia, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“¿Para qué carajos estaba el Ministerio de la Mujer si le negaron la ayuda hasta a la Primera Dama? Se confirma que era un antro que solo servía para robar con el presupuesto y llenarlo de ñoquis”, se pronunció el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, en las redes sociales.

“Todos los funcionarios que sabían que Alberto Fernández le pegaba a Fabiola Yañez y no dijeron nada deberían quedar inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Como mínimo”, apuntó el diputado bonaerense libertario, Agustín Romo.

El encuentro entre Fabiola y este medio ocurrió en la Gran Vía, en un salón del hotel Emperador. En su primer testimonio tras el escándalo, Yañez se mostró conmovida acerca de la tortuosa vida con Fernández, y que su círculo más cercano de funcionarios conocía la situación de violencia.

“Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses - están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace”, afirmó Yañez durante la nota.

La mujer denunció a Alberto Fernández por “violencia física” y “terrorismo psicológico”. La presentación judicial la hizo a través de la plataforma zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

Además de relatar episodios de violencia, Yañez denunció la indiferencia del entorno político de Alberto Fernández y la falta de apoyo del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad (MMGyD), que, según ella, conocía su situación pero no tomó medidas al respecto. “Nadie me defendió. Me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras”, afirmó.

Según Yañez, el ex presidente la culpabilizaba por la situación política y la derrota electoral que tuvo el Frente de Todos en 2021. “Me hacía sentir que era el motivo por el que él perdía un gobierno”, indicó a este medio.

Yañez contó que su familia se encuentra afectada y dividida por estos episodios. Contó que su madre es su único apoyo en España, desmintiendo así versiones sobre una vida de lujo en Madrid y la ayuda de personal doméstico. “Mi mamá está conmigo. No tengo empleados ni niñera”, subrayó al agregar: “Solas otra vez, y en Olivos también estuve sola. Siempre estuve sola”.

Sin embargo, señaló que “hoy me siento más fuerte que nunca”. “Y estoy fuerte. En aquel momento yo estaba viviendo de una forma en la que no me dejaba ni siquiera poder estar íntegra para mi hijo”, concluyó.